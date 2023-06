चाची-भतीजे पर चढ़ा इश्क का खुमार, पुलिस की भी नहीं मानी बात, चाचा ने खुद सिंदूर लाकर मंदिर में कराई शादी

Chachi and Bhatija Got Married In Bhagalpur कहते हैं प्यार अंधा होता है। प्‍यार में पड़े प्रेमी कभी-कभी तो इस हद तक गुजर जाते हैं कि न तो वे रिश्‍तों की परवाह करते हैं और न ही उम्र की। ऐसा ही एक मामला भागलपुर जिले के सुल्‍तानगंज में सामने आया।