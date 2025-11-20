Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CBSE New Marking Scheme: सीबीएसई की नई मार्किंग स्कीम जारी, बच्चों को तैयारी में होगी आसानी

    By Abhishek Prakash Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:40 PM (IST)

    सीबीएसई की नई मार्किंग स्कीम से छात्रों को विषयवार अंक विभाजन समझने में आसानी होगी। भागलपुर के 28 सीबीएसई स्कूलों के 12,000 छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट बढ़ने से परीक्षा का दबाव कम होगा। 10वीं में 83 और 12वीं में 121 विषयों की परीक्षा होगी, जिसमें थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट के अंक निर्धारित हैं। साल में दो बार परीक्षा होने से सुधार का अवसर मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। सीबीएसई की नई मार्किंग स्कीम (CBSE New Marking Scheme) से छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। विषयवार अंक विभाजन स्पष्ट होने से बच्चों को अब यह समझने में आसानी होगी कि किस विषय में किस हिस्से पर ज्यादा फोकस करना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मार्किंग स्कीम जारी होने से भागलपुर के 28 सीबीएसई स्कूलों में मैट्रिक और इंटर के लगभग 12,000 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, जिन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। मार्किंग स्कीम के समझाने के लिए बोर्ड ने गुरुवार को सभी स्कूलों के प्राचार्यों के लिए वेबिनार का भी आयोजन किया।

    सीबीएसई को-ऑर्डिनेटर ने बताया कि नई मार्किंग स्कीम से बच्चों को काफी फायदा होने वाला है। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के बढ़ने से छात्रों पर बोर्ड परीक्षा का दबाव कम होगा, क्योंकि कुल अंक का एक बड़ा हिस्सा स्कूल स्तर पर ही सुनिश्चित हो जाएगा। वहीं, वर्ष में दो बार परीक्षा होने से विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन सुधारने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

    दरअसल, सीबीएसई ने अगले साल होने वाली मैट्रिक-इंटर की परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं की मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। कक्षा 10वीं में 83 विषयों की परीक्षा होगी। हिंदी, सोशल साइंस, मैथेमेटिक्स स्टैंडर्ड एवं बेसिक, साइंस और इंग्लिश के पेपर 100 अंकों के होंगे।

    तीन घंटे की थ्योरी परीक्षा में 80 अंक थ्योरी और 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। एआई, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी समेत कई विषयों की परीक्षा दो घंटे की होगी, जिसमें 50 अंक थ्योरी और 50 अंक प्रैक्टिकल के निर्धारित किए गए हैं, जबकि कक्षा 12वीं में 121 विषयों की परीक्षा होगी।

    फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषयों के थ्योरी पेपर 70 अंकों के होंगे। 10वीं की तरह 12वीं में भी वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।