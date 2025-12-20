Language
    Carmel School Bhagalpur : नृत्य, संगीत और नाटक से बच्चों ने प्रकृति और शांति का संदेश दिया

    By Abhishek Prakash Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:00 AM (IST)

    भागलपुर के माउंट कार्मेल स्कूल में केजी कक्षा का वार्षिक महोत्सव 'नेचर्स सिम्फनी - ए पीसफुल मेलोडी' मनाया गया। बच्चों ने नृत्य, संगीत और नाटक के माध्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। माउंट कार्मेल स्कूल में शुक्रवार को केजी कक्षा का वार्षिक महोत्सव मनाया गया। 'नेचर्स सिम्फनी - ए पीसफुल मेलोडी' थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने इस थिम के माध्यम से यह संदेश दिया कि मानव जीवन तभी सुखमय हो सकता है जब वह प्रकृति के मधुर और शांत संगीत के साथ सामंजस्य स्थापित करे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    माउंट कार्मेल स्कूल में मनाया गया केजी कक्षा का वार्षिक महोत्सव


    कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर नगर के विधायक रोहित पांडेय, फादर जान कुचुचेरा टीओआर, बाल संरक्षण आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीवकांत मिश्रा, स्कूल प्रबंधन की सिस्टर सुजाता, प्राचार्या सिस्टर आशा, उप प्राचार्या सिस्टर जैकलिन और कोऑर्डिनेटर सिस्टर प्रीसका ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना गीत और नृत्य से हुई। 'डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट' लघु नाटिका के माध्यम से बच्चों ने तकनीक की अति से बचने का संदेश दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण केजी कक्षा की छात्राओं द्वारा पहली बार बैंड टीम की प्रस्तुति रही।

    Carmel School Bhagalpur2

    विधायक ने कहा- अनुशासानित हैं यहां की छात्राएं

    विधायक रोहित पांडेय ने कार्मेल स्कूल की सराहना की और बच्चों के विकास में सहयोग का आश्वासन दिया। कहा कि यह शहर का प्रतिष्ठित स्कूल है। जहां बालिकाएं पढ़ती हैं। यहां की छात्राएं कई विधाओं में दक्ष रहती हैं। कई ने देश-विदेशों में शहर का नाम रोशन किया है।  अनुशासन इस स्कूल की पहचान है। शिक्षाविद राजीवकांत मिश्रा ने अभिभावकों से बच्चों के विकास में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम का सफल संचालन केजी कक्षा की शिक्षिकाओं ने किया।