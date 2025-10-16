Language
    गोपाल मंडल का टिकट काटने वाले बुलो मंडल की इंजीनियर शैंलेंद्र से गलबहियां, बिहार चुनाव में दिलचस्प चर्चे

    By Mithilesh Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:06 PM (IST)

    Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भागलपुर जिले के विस क्रमांक 152 बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के रूप में गुरुवार को इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में नामांकन का पर्चा भरा। अपने सर्मथकों के साथ नामांकन का पर्चा भरने निकले इंजीनियर शैलेंद्र के नामांकन जुलूस में जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भी शामिल हुए। इस बार गोपालपुर से जदयू ने गोपाल मंडल का टिकट काटकर बुलो मंडल को दिया है। इंजीनियर कुमार शैलेंद्र और बुलो मंडल के मिलने पर सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

    Hero Image

    Bihar Chunav 2025: इंजीनियर कुमार शैलेंद्र और बुलो मंडल की नजदीकियों पर सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

    संवाद सूत्र, बिहपुर। Bihar Chunav 2025 बिहार चुनाव 2025 के लिए भागलपुर जिले के 152 बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के रूप में गुरूवार को इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में नामांकन का पर्चा भरा।वहीं अपने सर्मथकों के साथ नामांकन का पर्चा भरने निकले इंजीनियर शैलेंद्र के नामांकन जुलूस में जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भी शामिल हुए। इस दौरान श्री मंडल ने श्री शैलेंद्र को माला पहनाकर उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस मौके पर इंजीनियर शैलेंद्र ने भी उनका पुरजोर तरीके से अभिभावन करते हुए उनके शुभकामनाओं के लिए आभार भी जताया। इस मौके पर एनडीए घटक दल के कई नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बता दें कि 153 गोपालपुर विस क्षेत्र से शुक्रवार को एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल अपने नामांकन का पर्चा भरेंगे।

    इंजीनियर शैलेन्द्र ने भरा नामजदगी का पर्चा

    एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के रूप में 152 बिहपुर विस से गुरूवार को इ.कुमार शैलेंद्र ने नामांकन का पर्चा भरा।वहीं नामांकन का पर्चा भरने से पूर्व इ.शैलेंद्र ने अपने एनडीए घटक दल के कई नेता व कार्यकर्ताओं के साथ नारायणपुर,बिहपुर व खरीक प्रखंड स्थित विभिन्न मंदिरों में जाकर माथा टेका।वहीं शक्तिपीठ के नाम से विख्यात भ्रमरपुर दु्र्गा मंदिर में माता की चौखट पर इ.शैलेंद्र ने नामांकन वाले पर्चा पर हस्ताक्षर करने की औपचारिकता भी पूरी किया।इस दौरान समर्थकों की भीड़ के कारण उनका काफिला रोड शो जैसा बन गया था।इस दौरान एनडीए नेता व कार्यकर्ता ने अपनी एकजुटता काे भी प्रदर्शित करने में कामयाब रहे।