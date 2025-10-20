Language
    Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड का इंटर परीक्षा पर बड़ा फैसला... अब 22 अक्टूबर तक भर सकेंगे फार्म

    By Abhishek Prakash Edited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:29 AM (IST)

    Bihar Board Exam 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए आनलाइन आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। छात्र अब 22 अक्टूबर तक अपना आवेदन भर सकेंगे, जबकि आनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। ऐसे छात्र जो 2026 की इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वह 22 अक्टूबर तक आवेदन भर सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए आनलाइन आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। 22 अक्टूबर तक आवेदन भर सकेंगे, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। छात्र-छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तिथि बढ़ाया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता, अभिभावक या शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्र सहित डमी पंजीकरण कार्ड समिति की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए हैं, उन्हें आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका भी नहीं मिलेगा। साथ ही कहा है कि अगर किसी कारणवश कोई विद्यार्थी शुल्क जमा करने के बावजूद आवेदन नहीं कर पाता है, तो निर्धारित तिथि के बाद अगले कुछ दिनों के भीतर उसे पुनः आनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आवेदन बोर्ड की वेबसाइट http://seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाकर निर्धारित तिथि तक आवेदन किया जा सकता है।

    285 इंटर दो स्कूल में दो के पास बैंड, कैसे होगी इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता

    बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। जिसमें जिले के सरकारी और निजी के साथ-साथ नवोदय और सेंट्रल स्कूल सभी भाग लेंगे। एक बार फिर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए यह प्रतियोगिता सिर्फ दिखावा ही साबित होगी। क्यूंकि सरकारी स्कूल के बच्चों के पास संसाधन ही नहीं है। वर्तमान समय में जिले के 285 इंटर स्कूलों में से सिर्फ दो स्कूल के पास अपना बैंड टीम है। इसमें राजकीय प्लस टू बालिका विद्यालय भागलपुर और गणपत हाई स्कूल कहलगांव शामिल है। हालांकि बैंड रहने के बावजूद भी यहां पर प्रशिक्षक मौजूद नहीं है। जिसके कारण के सही तरीके से इसे सीख भी नहीं पाए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यह प्रतियोगिता सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कितना लाभदायक सिद्ध होगी।

    मुख्यालय स्तर से स्कूल प्रतियोगिता के लिए कार्यक्रम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टीम को 28 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसमें बालक और बालिका टीम अलग-अलग हिस्सा लेंगी। 18 नवंबर तक दोनों टीम द्वारा 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाना है। इसके बाद वीडियो के लिंक को सभी स्कूलों को जिला शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा परियोजना के ईमेल पर भेज देना है। इंटर स्कूल बंद प्रतियोगिता को लेकर डीपीओ एसएसए ने पत्र जारी किया है। प्रतियोगिता आनलाइन की जाएगी।

    वीडियो चयनित होने पर उसे जोनल प्रतियोगिता के लिए फिर जोनल प्रतियोगिता से चैनल होने पर उसे राष्ट्रीय स्तर के बैंड प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। - शिक्षा विभाग निजी स्कूल के तर्ज पर सरकारी स्कूल में बनाएगा बैंड टीम जिले के 70 से अधिक सहित प्रदेश के 4013 सरकारी स्कूलों में अब निजी स्कूलों की तर्ज पर बैंड टीम बनाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी चयनित विद्यालयों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    प्रत्येक स्कूल में 21 विद्यार्थियों की टीम तैयार होगी, जिन्हें ढोल, साइड ड्रम, बेस ड्रम, ट्रायंगल, झांझ, पाइप और बांसुरी जैसे 13 प्रकार के वाद्ययंत्र दिए जाएंगे। इसके लिए विद्यालयों के एक नोडल शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा। वही प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को इन वाद्ययंत्रों का उपयोग सिखाएंगे। विभाग का मानना है कि इससे बच्चों में अनुशासन, धुन से ताल मिलाने की क्षमता और टीम वर्क की भावना विकसित होगी। बड़े आयोजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा जागरूकता रैलियों में ये टीमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।