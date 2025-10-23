Language
    Bihar Board Exam 2026: अब 3 नवंबर तक बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 का भर सकते फार्म

    By Abhishek Prakash Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:13 PM (IST)

    Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 और बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बड़ी राहत दी है। बिहार बोर्ड ने आनलाइन परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए अब 3 नवंबर तक कर दिया है। पहले यह तिथि 22 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, लेकिन विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए बिहार बोर्ड ने विलंब शुल्क के साथ उन्हें अतिरिक्त समय प्रदान किया है। Bihar Board Matric & Inter Exam 2026

    Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 और बिहार बोर्ड इंटर 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Board Exam 2026 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। बिहार बोर्ड ने आनलाइन परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए अब 3 नवंबर तक कर दिया है। पहले यह तिथि 22 अक्टूबर तक निर्धारित थी, लेकिन विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए बोर्ड ने विलंब शुल्क के साथ परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय प्रदान किया है। Bihar Board Matric & Inter Exam 2026

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार, अब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 (Bihar Board Matric Exam 2026) में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को मूल पंजीयन कार्ड और परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र अपलोड करते हुए आनलाइन फार्म भरना होगा। इसी तरह बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 (Bihar Board Inter Exam 2026) में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को भी मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र और परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र अपलोड कर आनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। BSEB Bihar Matric & Inter Exam 2026

    ई-शिक्षा कोष ऐप का नया संस्करण जारी, तुरंत करें अपडेट 

    बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपीसी) और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के कार्यों को और सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए ई-शिक्षा कोष मोबाइल ऐप का नया और बेहतर संस्करण जारी किया है। विभाग ने राज्य के सभी शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे तुरंत ऐप को अपडेट करें, ताकि विद्यालय से जुड़ी सभी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकें।

    नवीनतम संस्करण 22 अक्टूबरको जारी किया गया है। अपडेट करने के बाद शिक्षक इस ऐप के माध्यम से शिक्षक एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना, विद्यालयों का निरीक्षण (श्रेष्ठ+, दिव्य, केजीबीवी)आस-पास के सरकारी विद्यालयों को देखना और खोजना और आसानी पूर्वक कर सकेंगे। विभाग ने बताया कि ई-शिक्षा कोष ऐप पूरी तरह सुरक्षित है और इसके डेवलपर के अनुसार, यह किसी भी प्रकार का उपयोगकर्ता डेटा एकत्र या साझा नहीं करता है।