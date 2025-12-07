ब्राउन शुगर के साथ स्कॉर्पियो से चार तस्कर गिरफ्तार, बभनगामा बना तस्करी का केंद्र

संवाद सूत्र, बिहपुर। नशे के नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई कर रही बिहपुर पुलिस को शनिवार शाम एक और बड़ी सफलता मिली। गुप्त सूचना पर एक स्कॉर्पियो को रोककर ली गई तलाशी में ब्राउन शुगर के साथ चार तस्कर पकड़े गए हैं।

शनिवार शाम बिहपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिजली पावर सब स्टेशन के समीप एक स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली। वाहन से प्रतिबंधित ब्राउन शुगर/स्मैक मिली और पुलिस ने उसमें सवार चार व्यक्तियों को पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वाहन बभनगामा के एक व्यक्ति का है।

बभनगामा क्षेत्र ब्राउन शुगर तस्करी का केंद्र बताया जाता है कि बभनगामा क्षेत्र ब्राउन शुगर तस्करी का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह से जुड़े कई और लोग सामने आ सकते हैं, जिनकी भूमिका की जांच जारी है।

गौरतलब है कि इसी साल 18 अगस्त को बिहपुर पुलिस ने दो किलो ब्राउन शुगर के साथ दो महिला तस्करों और एक एसयूवी चालक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार महिलाएं मणिपुर की रहने वाली नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने पीसी कर बताया था कि गिरफ्तार महिलाएं मणिपुर की रहने वाली थीं, जबकि चालक खगड़िया के सतीशनगर का निवासी था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस समय बरामद नशे की कीमत करोड़ों में आंकी गई थी।