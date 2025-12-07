Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्राउन शुगर के साथ स्कॉर्पियो से चार तस्कर गिरफ्तार, बभनगामा बना तस्करी का केंद्र

    By Mithilesh Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    बिहपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक स्कॉर्पियो से ब्राउन शुगर बरामद की और चार तस्करों को गिरफ्तार किया। बभनगामा क्षेत्र तस्करी का केंद्र बनता जा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    स्कॉर्पियो से चार तस्कर गिरफ्तार

    संवाद सूत्र, बिहपुर। नशे के नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई कर रही बिहपुर पुलिस को शनिवार शाम एक और बड़ी सफलता मिली। गुप्त सूचना पर एक स्कॉर्पियो को रोककर ली गई तलाशी में ब्राउन शुगर के साथ चार तस्कर पकड़े गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार शाम बिहपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिजली पावर सब स्टेशन के समीप एक स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली। वाहन से प्रतिबंधित ब्राउन शुगर/स्मैक मिली और पुलिस ने उसमें सवार चार व्यक्तियों को पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वाहन बभनगामा के एक व्यक्ति का है। 

    बभनगामा क्षेत्र ब्राउन शुगर तस्करी का केंद्र

    बताया जाता है कि बभनगामा क्षेत्र ब्राउन शुगर तस्करी का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह से जुड़े कई और लोग सामने आ सकते हैं, जिनकी भूमिका की जांच जारी है।

    गौरतलब है कि इसी साल 18 अगस्त को बिहपुर पुलिस ने दो किलो ब्राउन शुगर के साथ दो महिला तस्करों और एक एसयूवी चालक को गिरफ्तार किया था। 

    गिरफ्तार महिलाएं मणिपुर की रहने वाली

    नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने पीसी कर बताया था कि गिरफ्तार महिलाएं मणिपुर की रहने वाली थीं, जबकि चालक खगड़िया के सतीशनगर का निवासी था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस समय बरामद नशे की कीमत करोड़ों में आंकी गई थी।

    क्षेत्र में दोबारा बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर की बरामदगी यह संकेत देती है कि तस्करों का नेटवर्क स्थानीय नहीं, बल्कि राज्यस्तरीय है। पुलिस की गहन पड़ताल से कई छिपे हुए चेहरे उजागर होने की उम्मीद है, जो युवाओं को नशे की ओर धकेलने में शामिल हैं।