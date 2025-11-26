बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड: हाजीपुर कोर्ट में आज होगी मुन्ना शुक्ला की पेशी, भागलपुर से कड़ी सुरक्षा में होंगे रवाना
बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में मुन्ना शुक्ला की आज हाजीपुर कोर्ट में पेशी होनी है। उन्हें भागलपुर से कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जाएगा। प्रशासन सुरक्षा को लेकर सतर्क है और विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। विशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर में बंद लालगंज के पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को कड़ी सुरक्षा घेरे में बुधवार को हाजीपुर न्यायालय पेशी को भेजा जाएगा।
हाजीपुर न्यायालय में लंबित केसों में उपस्थिति के लिए जेल प्रशासन को न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट भेजा गया था। पूर्व विधायक की हाजीपुर न्यायालय में पेशी के लिए भेजे जाने की सभी तैयारी जेल प्रशासन ने पूरी कर ली है।
मालूम हो कि पूर्व विधायक शुक्ला को विधानसभा चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर जेल में रहते विधि-व्यवस्था प्रभावित होने के खतरे की आशंका व्यक्त करते हुए डीएम-एसएसपी ने जेल आईजी को उन्हें प्रशासनिक आदेश पर दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
उक्त अनुरोध पर जेल आईजी ने छह माह के प्रशासनिक आदेश पर पूर्व विधायक समेत कई अन्य बंदियों को भागलपुर की विशेष केंद्रीय कारा में 24 अक्टूबर 2025 को शिफ्ट करा दिया था।
मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सजा बहाली बाद किया था सरेंडर
ज्ञात हो कि करीब 26 वर्ष पूर्व तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री एवं राजद के वरिष्ठ नेता बृजबिहारी प्रसाद की हत्या आइजीआइएमएस में गोलियों से छलनी करके कर दी गई थी।
उस वक्त मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह सहित कई लोगों को इस हत्याकांड में आरोपित बनाया गया था। उक्त केस की सुनवाई के बाद एपेक्स कोर्ट ने उनकी सजा बहाल रखते हुए तब दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने को कहा था।
उसके बाद पूर्व विधायक ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तब से वह मुजफ्फरपुर जेल में रखे गए थे। विधानसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला की विदेश में पढ़ी बेटी शिवानी शुक्ला को लालगंज से महागठबंधन का राजद से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। जिस वजह से वहां की जेल में रहते चुनाव प्रभावित करने का अंदेशा पुलिस प्रशासन ने जताया था।
