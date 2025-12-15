मोबाइल नहीं देने पर BF ने GF को चलती ट्रेन से दिया धक्का, फिर खुद कूदकर हो गया फरार

जागरण टीम, कहलगांव/भागलपुर। ट्रेन में मोबाइल को लेकर हुए विवाद के बाद प्रेमी ने प्रेमिका को सबौर स्टेशन के पास ट्रेन से नीचे फेंक दिया। घटना शनिवार दोपहर की है। सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने घायल रश्मि खातून को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया।

लड़की अंतिचक थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। लड़की ने प्रेमी पर मोबाइल छीनकर ट्रेन से धक्का देकर फेंकने का आरोप लगाते हुए अंतिचक थाना में आवेदन दिया है।

रश्मि के स्वजन ने पुलिस को बताया कि मुहम्मद सिंटू और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते थे। चार दिसंबर को शादी की नीयत से सिंटू रश्मि को भगा ले गया।

दिल्ली पहुंचने पर वह रश्मि को छोड़कर कहीं चला गया। रेलवे पुलिस ने रश्मि के स्वजनों को उसके दिल्ली में होने की जानकारी दी। स्वजन वहां गए तो आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद पुलिस ने रश्मि को सौंप दिया।

उसके बाद वह 11 दिसंबर को ब्रह्मपुत्र मेल से अपनी मां के साथ लौट रही थी। पीछा करते हुए सिंटू भी ट्रेन में चढ़ गया। दोनों में मोबाइल को लेकर नोकझोंक होने लगी। इस दौरान रश्मि की मां ट्रेन के वॉशरूम में थी। इस बीच सबौर रेलवे स्टेशन के समीप सिंटू ने रश्मि को ट्रेन से नीचे गिरा दिया और खुद भी कूदकर भाग निकला।