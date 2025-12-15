Language
    मोबाइल नहीं देने पर BF ने GF को चलती ट्रेन से दिया धक्का, फिर खुद कूदकर हो गया फरार

    By Navaneet Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    भागलपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मोबाइल विवाद के चलते एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को सबौर स्टेशन के पास चलती ट्रेन से फेंक दिया। घायल युवती को ...और पढ़ें

    जागरण टीम, कहलगांव/भागलपुर। ट्रेन में मोबाइल को लेकर हुए विवाद के बाद प्रेमी ने प्रेमिका को सबौर स्टेशन के पास ट्रेन से नीचे फेंक दिया। घटना शनिवार दोपहर की है। सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने घायल रश्मि खातून को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया।

    लड़की अंतिचक थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। लड़की ने प्रेमी पर मोबाइल छीनकर ट्रेन से धक्का देकर फेंकने का आरोप लगाते हुए अंतिचक थाना में आवेदन दिया है।

    रश्मि के स्वजन ने पुलिस को बताया कि मुहम्मद सिंटू और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते थे। चार दिसंबर को शादी की नीयत से सिंटू रश्मि को भगा ले गया।

    दिल्ली पहुंचने पर वह रश्मि को छोड़कर कहीं चला गया। रेलवे पुलिस ने रश्मि के स्वजनों को उसके दिल्ली में होने की जानकारी दी। स्वजन वहां गए तो आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद पुलिस ने रश्मि को सौंप दिया।

    उसके बाद वह 11 दिसंबर को ब्रह्मपुत्र मेल से अपनी मां के साथ लौट रही थी। पीछा करते हुए सिंटू भी ट्रेन में चढ़ गया। दोनों में मोबाइल को लेकर नोकझोंक होने लगी। इस दौरान रश्मि की मां ट्रेन के वॉशरूम में थी। इस बीच सबौर रेलवे स्टेशन के समीप सिंटू ने रश्मि को ट्रेन से नीचे गिरा दिया और खुद भी कूदकर भाग निकला।

    स्थानीय लोगों ने जब जख्मी हालत में लड़की को देखा तो डायल 112 को सूचना देकर बुला लिया। पुलिस टीम ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। सिंटू रश्मि का पड़ोसी है और दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रेमी-प्रेमिका दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं।

    लड़के के अपहरण की पुलिस से शिकायत

    दूसरी तरफ, लड़के के परिजन ने कहा कि दोनों भागकर दिल्ली गए थे। वहां से ट्रेन से लौटने के क्रम में जमालपुर तक मोबाइल से बात हुई थी। उसके बाद से मोबाइल बंद है। लड़के के स्वजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की है।