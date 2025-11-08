Language
    महबूबा की जगह पिता को दिया लव लेटर तो एकतरफा प्यार में पागल प्रेमी ने किया ऐसा कांड, जानकर कांप जाएगी रूह

    By Shivam Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:07 PM (IST)

    भागलपुर के खरीक में एक 11 वर्षीय बच्चे, आदित्य कुमार की हत्या कर दी गई। एकतरफा प्यार के चलते एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। आदित्य ने अपनी बहन को देने के लिए दिए गए प्रेम पत्र को अपने पिता को दे दिया था, जिससे गुस्साए युवक ने उसकी हत्या कर दी। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, खरीक (भागलपुर)। खरीक प्रखंड के झांव गांव में शुक्रवार देर रात एकतरफा प्यार में एक युवक ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर 11 वर्षीय आदित्य कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी।

    बच्चा सिर्फ इसलिए निशाना बना कि उसने अपनी बहन तक पहुंचाने के लिए दिए गए प्रेम पत्र को पिता को सौंप दिया था। आदित्य झांव निवासी वशिष्ठ साह का सबसे छोटा पुत्र था।

    शुक्रवार शाम चार बजे वह नजदीकी कोचिंग सेंटर गया था, लेकिन देर तक घर नहीं लौटा। स्वजन ने तलाश शुरू की और अनहोनी की आशंका में पुलिस को सूचना दी।

    पुलिस ने छानबीन शुरू की तो घर के पास संदिग्ध रूप से घूम रहे रामू कुमार मंडल और नीतीश कुमार पर शक हुआ। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर दोनों ने वारदात कबूल ली।

    दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने आदित्य का शव घर से करीब सौ मीटर दूर सड़क किनारे झाड़ी से बरामद किया। वहां से घटना में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार (पशियानी) और बच्चे की किताबें भी मिलीं।

    पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों ने बताया कि कोचिंग से लौटते समय वे आदित्य को बहला कर साथ ले गए और देर रात पूर्व योजना के तहत उसकी हत्या कर दी।

    थानाध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि मामला एकतरफा प्रेम से जुड़ा है। दो आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस यह जांच कर रही है कि वारदात में और कौन शामिल था।

