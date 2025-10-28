BJP ने सीटिंग MLA को ही निकाला पार्टी से बाहर, वोटिंग से पहले Pawan Yadav पर एक्शन

संवाद सूत्र, कहलगांव। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भाजपा के विधायक पवन कुमार यादव (MLA Pawan Kumar Yadav) को पार्टी विरोधी कार्य के आरोप में पार्टी से छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गय है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा द्वारा विधायक पवन को भेजे गए निष्कासन पत्र में लिखा है कि आप विधानसभा चुनाव में एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह कार्य दल विरोधी है। इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है।

