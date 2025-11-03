Bihar Chunav: 'JDU सांसद कर रहे महागठबंधन के प्रत्याशी का प्रचार', BJP उम्मीदवार का गंभीर आरोप

संवाद सूत्र, बिहपुर। जैसे-जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। शनिवार की रात एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें सांसद अजय मंडल कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

यह वीडियो काजीकोरैया गांव में महागठबंधन प्रत्याशी के प्रचार के दौरान का बताया जा रहा है। हालांकि दैनिक जागरण इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। सूत्रों के अनुसार, जैसे ही एनडीए कार्यकर्ताओं को सांसद के गांव में पहुंचने की सूचना मिली, वे नारेबाजी करते हुए वहां पहुंच गए। वीडियो में एक व्यक्ति सांसद को बताता है कि 'फूल छाप वाला नारा' लगाया जा रहा है। इस पर सांसद मंडल कुर्सी से उठकर घर के अंदर चले जाते हैं।

थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति कुर्सी लेकर अंदर जाता है, जबकि बाहर एनडीए कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जारी रहती है। सांसद बाद में बिना किसी संवाद के अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। यह वीडियो रविवार को क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी इ. शैलेंद्र ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि सांसद रात के अंधेरे में महागठबंधन के पक्ष में प्रचार कर एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी यानी मुझे हारने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वीडियो सूबे के मुख्यमंत्री और एनडीए के शीर्ष नेताओं तक पहुंच चुका है।