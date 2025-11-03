Language
    Bihar Chunav: 'JDU सांसद कर रहे महागठबंधन के प्रत्याशी का प्रचार', BJP उम्मीदवार का गंभीर आरोप

    By Mithilesh Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:18 PM (IST)

    बिहार चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने जेडीयू सांसद पर महागठबंधन के प्रत्याशी का प्रचार करने का आरोप लगाया है। बीजेपी उम्मीदवार ने जेडीयू नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग की है, जबकि महागठबंधन ने आरोपों को निराधार बताया है। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी है।

    भाजपा प्रत्याशी इ. शैलेंद्र

    संवाद सूत्र, बिहपुर। जैसे-जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। शनिवार की रात एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें सांसद अजय मंडल कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

    यह वीडियो काजीकोरैया गांव में महागठबंधन प्रत्याशी के प्रचार के दौरान का बताया जा रहा है। हालांकि दैनिक जागरण इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

    सूत्रों के अनुसार, जैसे ही एनडीए कार्यकर्ताओं को सांसद के गांव में पहुंचने की सूचना मिली, वे नारेबाजी करते हुए वहां पहुंच गए। वीडियो में एक व्यक्ति सांसद को बताता है कि 'फूल छाप वाला नारा' लगाया जा रहा है। इस पर सांसद मंडल कुर्सी से उठकर घर के अंदर चले जाते हैं।

    थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति कुर्सी लेकर अंदर जाता है, जबकि बाहर एनडीए कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जारी रहती है। सांसद बाद में बिना किसी संवाद के अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। यह वीडियो रविवार को क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा।

    इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी इ. शैलेंद्र ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि सांसद रात के अंधेरे में महागठबंधन के पक्ष में प्रचार कर एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी यानी मुझे हारने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वीडियो सूबे के मुख्यमंत्री और एनडीए के शीर्ष नेताओं तक पहुंच चुका है।

    इधर, सांसद अजय मंडल ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या किसी के पास कोई ऐसा वीडियो है, जिसमें मैं एनडीए के विरोध में या विरोधी प्रत्याशी के पक्ष में कुछ बोल रहा हूं। उन्होंने एनडीए के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की।