BJP Candidate Net Worth: 20 लाख के कर्जदार हैं भाजपा उम्मीदवार, इनोवा के शौकीन रोहित पांडेय

जागरण संवाददाता, भागलपुर। BJP Candidate Net Worth भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय 19 लाख 40 हजार 799 रुपये के कर्जदार हैं। केनरा बैंक में 13 लाख 75 हजार व बैंक आफ बड़ौदा में पांच लाख 65 हजार 248 रुपये का बकाया है। उनके पास 25 हजार रुपये नकद है। यूको बैंक में 25159 व केनरा बैंक में एक लाख 33 हजार 872 रुपये जमा है। इनके पास इनोवा गाड़ी है। सोना 50 ग्राम व चांदी 250 ग्राम है। इन्होंने बीए विनायकय विश्वविद्यालय से किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शपथ पत्र के अनुसार इस बार रोहित पांडेय की चल संपत्ति ((जंगम आस्तियां) में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 2020 के नामांकन में जहां उन्होंने अपनी चल संपत्ति 43 लाख 26 हजार 447 रुपये 19 पैसे दर्शायी गई थी, वहीं 2025 में यह घटकर सात लाख 84 हजार 30 रुपये रह गई है। उनकी पत्नी की चल संपत्ति में भी कमी आई है।

पिछली बार जहां 7,05,850 रुपये दर्शाया गया था, इस बार केवल पांच लाख का उल्लेख किया गया है। सकल कुल मूल्य (ग्रास वेल्यू) के अनुसार भी संपत्ति में कमी दर्ज की गई है। 2020 में उन्होंने स्वयं की संपत्ति 43,26,447.69 और पत्नी की 7,05,350 रुपये बताई थी, जबकि इस बार के शपथ पत्र में स्वयं की 26 लाख और पत्नी की शून्य राशि दर्शायी गई है।नकदी के रूप में भी गिरावट देखी गई है। पहले जहां उनके पास 45,650 नकद थे, अब केवल 25 हजार रुपये हैं। बैंक खातों में उन्होंने दो बैंक का विवरण दिया है, जिसके एक खाते में 25,159 और दूसरे में 1,33,872 रुपये जमा है।



रजनीश यादव के पास दो लाख 65 हजार नकद

भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी रजनीश भारती के पास दो लाख 65 हजार रुपये नकद है। एचडीएफसी बैंक बांका में 6881.17 रुपये जमा है। एक मोटर साइकिल है। इनके पास 100 ग्राम सोना है। इनके पास कई मौजा में कृषि योग्य जमीन है। भागलपुर में फ्लैट है। इन्होंने केनरा बैंक से 51 लाख 86 हजार 499 रुपये कर्ज ले रखा है। इन्होंने लंदन से एमबीए किया है।



पवन चौधरी का बैंक में 13 लाख जमा