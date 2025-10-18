BJP Candidate Net Worth: 20 लाख के कर्जदार हैं भाजपा उम्मीदवार, इनोवा के शौकीन रोहित पांडेय
BJP Candidate Net Worth: भागलपुर से भाजपा उम्मीदवार रोहित पांडेय पर लगभग 20 लाख का कर्ज है और उनकी चल संपत्ति में गिरावट आई है। राजद उम्मीदवार रजनीश भारती के पास 2 लाख 65 हजार नकद हैं, जबकि जन सुराज पार्टी के पवन चौधरी के पास बैंक में 13 लाख से अधिक जमा हैं। संपत्ति और देनदारियों का विवरण चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में दिया गया है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। BJP Candidate Net Worth भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय 19 लाख 40 हजार 799 रुपये के कर्जदार हैं। केनरा बैंक में 13 लाख 75 हजार व बैंक आफ बड़ौदा में पांच लाख 65 हजार 248 रुपये का बकाया है। उनके पास 25 हजार रुपये नकद है। यूको बैंक में 25159 व केनरा बैंक में एक लाख 33 हजार 872 रुपये जमा है। इनके पास इनोवा गाड़ी है। सोना 50 ग्राम व चांदी 250 ग्राम है। इन्होंने बीए विनायकय विश्वविद्यालय से किया है।
शपथ पत्र के अनुसार इस बार रोहित पांडेय की चल संपत्ति ((जंगम आस्तियां) में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 2020 के नामांकन में जहां उन्होंने अपनी चल संपत्ति 43 लाख 26 हजार 447 रुपये 19 पैसे दर्शायी गई थी, वहीं 2025 में यह घटकर सात लाख 84 हजार 30 रुपये रह गई है। उनकी पत्नी की चल संपत्ति में भी कमी आई है।
पिछली बार जहां 7,05,850 रुपये दर्शाया गया था, इस बार केवल पांच लाख का उल्लेख किया गया है। सकल कुल मूल्य (ग्रास वेल्यू) के अनुसार भी संपत्ति में कमी दर्ज की गई है। 2020 में उन्होंने स्वयं की संपत्ति 43,26,447.69 और पत्नी की 7,05,350 रुपये बताई थी, जबकि इस बार के शपथ पत्र में स्वयं की 26 लाख और पत्नी की शून्य राशि दर्शायी गई है।नकदी के रूप में भी गिरावट देखी गई है। पहले जहां उनके पास 45,650 नकद थे, अब केवल 25 हजार रुपये हैं। बैंक खातों में उन्होंने दो बैंक का विवरण दिया है, जिसके एक खाते में 25,159 और दूसरे में 1,33,872 रुपये जमा है।
रजनीश यादव के पास दो लाख 65 हजार नकद
भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी रजनीश भारती के पास दो लाख 65 हजार रुपये नकद है। एचडीएफसी बैंक बांका में 6881.17 रुपये जमा है। एक मोटर साइकिल है। इनके पास 100 ग्राम सोना है। इनके पास कई मौजा में कृषि योग्य जमीन है। भागलपुर में फ्लैट है। इन्होंने केनरा बैंक से 51 लाख 86 हजार 499 रुपये कर्ज ले रखा है। इन्होंने लंदन से एमबीए किया है।
पवन चौधरी का बैंक में 13 लाख जमा
भागलपुर के बिहपुर से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पवन चौधरी के पास 171726 रुपये व इनकी पत्नी के 65513 रुपये नकद है। इनके बैंक खाते में 1301133 रुपये व पत्नी का 1242176 रुपये जमा है। इनके पास आठ गाड़ियां है। इनके पास 88 ग्राम सोना है। पत्नी के 450 ग्राम सोना है। पवन के पास 47.25 एकड़ व पत्नी के पास 10.08 एकड़ जमीन है। पवन के पास व्यवसायिक व कृषि लो तो पत्नी के पास गृह लोन बकाया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।