    BJP Candidate Bhagalpur: भाजपा के रोहित पांडेय ने भागलपुर से किया नामांकन, सुल्तानगंज से कांग्रेस के ललन ने भरा पर्चा

    By Navaneet Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:12 AM (IST)

    BJP Candidate Bhagalpur: भाजपा के भागलपुर के प्रत्याशी रोहित पांडेय ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल मौजूद रहे। वहीं सुल्तानगंज से कांग्रेस प्रत्याशी ललन कुमार के साथ भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। लेकिन उनके नामांकन जुलूस में राजद के नेता व कार्र्यकर्ता नहीं दिखे। भाजपा के बागी व पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जित शाश्वत चौबे शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 

    BJP Candidate Bhagalpur भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय ने नामांकन दाखिल किया।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। BJP Candidate Bhagalpur भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय और सुल्तानगंज से कांग्रेस प्रत्याशी ललन कुमार कुमार ने शुक्रवार को नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय ने बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर गोशाला परिसर से नामांकन जुलूस निकाला।

    रोहित पांडेय के नामांकन जुलूस में केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल व राज्यसभा सदस्य शंभू शरण पटेल शामिल हुए। मेयर डा. बसुंधरा लाल सहित भारी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता जुलूस में साथ थे। जुलूस गोशाला से निकलकर कोतवाली, स्टेशन, वेराइटी चौक, खलीफाबाग चौक से घंटाघर चौक तक पहुंचा।

    नामांकन के लिए विलंब होने की वजह से रोहित ओम भास्कर के साथ मोटर साइकिल पर सवार हो गए। मोटर साइकिल से एसडीओ कार्यालय पहुंचे और तीन सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। जुलूस पीछे पहुंची। वहीं सुल्तानगंज के कांग्रेस उम्मीदवार ललन कुमार डीसीएलआर कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र भरा।

    ललन कुमार के साथ भारी संख्या कांग्रेसी मौजूद थे। हालांकि उनके नामांकन जुलूस में राजद के नेता व कार्ककर्ता नहीं दिखे। इधर, भाजपा के बागी व पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जित शाश्वत चौबे शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उनका जुलूस सीएमएस आईस्कूल के मैदान से निकलेगा।

    बुलो मंडल व उनकी पत्नी के पास एक-एक लाख नकद

    भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के पास एक लाख रुपये नकद है। उनकी पत्नी के पास भी एक लाख नकद है। बुलो का बैंक में पांच लाख 55 हजार 573 रुपये व उनकी पत्नी का 18 लाख 24 हजार 978 रुपये जमा है। बुलो मंडल के पास 250 ग्राम सोना व इनकी पत्नी के पास पांच सौ ग्राम सोना है। बच्चों के पास भी सोने की चेन है। खरीक अंचल में कृषि योग्य भूमि है।

    ललन कुमार के पास दस बैंक खाते

    भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस म्मीदवार के पास कई बैंक खाते हैं। केनरा बैंक के हरिनगर ब्रांच नई दिल्ली में दस लाख से अधिक रुपये जमा है। इनकी पत्नी का इसी बैक में नौ लाख रुपये जमा है। इसी बैंक के एक अन्य खाता में 45 लाख 78 हजार रुपये जमा है। मायापुरी में तीन 28 हजार जमा है। इनके पास नकद 78105 व इनकी पत्नी के पास 71207 रुपये जमा है। इनके पास तीन गाड़ियां है। सोना 475 ग्राम व चांदी 950 ग्राम है। पत्नी के पास सोना 210 ग्राम व चांदी 500 ग्राम है। 