BJP Candidate Bhagalpur: भाजपा के रोहित पांडेय ने भागलपुर से किया नामांकन, सुल्तानगंज से कांग्रेस के ललन ने भरा पर्चा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। BJP Candidate Bhagalpur भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय और सुल्तानगंज से कांग्रेस प्रत्याशी ललन कुमार कुमार ने शुक्रवार को नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय ने बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर गोशाला परिसर से नामांकन जुलूस निकाला।

रोहित पांडेय के नामांकन जुलूस में केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल व राज्यसभा सदस्य शंभू शरण पटेल शामिल हुए। मेयर डा. बसुंधरा लाल सहित भारी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता जुलूस में साथ थे। जुलूस गोशाला से निकलकर कोतवाली, स्टेशन, वेराइटी चौक, खलीफाबाग चौक से घंटाघर चौक तक पहुंचा।

नामांकन के लिए विलंब होने की वजह से रोहित ओम भास्कर के साथ मोटर साइकिल पर सवार हो गए। मोटर साइकिल से एसडीओ कार्यालय पहुंचे और तीन सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। जुलूस पीछे पहुंची। वहीं सुल्तानगंज के कांग्रेस उम्मीदवार ललन कुमार डीसीएलआर कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र भरा।

ललन कुमार के साथ भारी संख्या कांग्रेसी मौजूद थे। हालांकि उनके नामांकन जुलूस में राजद के नेता व कार्ककर्ता नहीं दिखे। इधर, भाजपा के बागी व पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जित शाश्वत चौबे शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उनका जुलूस सीएमएस आईस्कूल के मैदान से निकलेगा।

बुलो मंडल व उनकी पत्नी के पास एक-एक लाख नकद



भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के पास एक लाख रुपये नकद है। उनकी पत्नी के पास भी एक लाख नकद है। बुलो का बैंक में पांच लाख 55 हजार 573 रुपये व उनकी पत्नी का 18 लाख 24 हजार 978 रुपये जमा है। बुलो मंडल के पास 250 ग्राम सोना व इनकी पत्नी के पास पांच सौ ग्राम सोना है। बच्चों के पास भी सोने की चेन है। खरीक अंचल में कृषि योग्य भूमि है।