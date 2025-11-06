Bihar Weather Forecast: बिहार में नवंबर में हल्की ठंड, दिसंबर में कड़ाके की सर्दी का अनुमान

ललन तिवारी, भागलपुर। इस बार बिहार खासकर भागलपुर सहित उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत नवंबर की हल्की फुल्की धुंध और सुबह शाम की शीतलता के साथ हो गई है। नवंबर ने ठंड का अहसास तो करा दिया है, लेकिन अभी मौसम सुहाना बना हुआ है। सुबह-शाम हल्की सिहरन, धुंध की हल्की चादर और दिन में गुनगुनी धूप है।

इसी माहौल के साथ यह माह बीतने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने संकेत दिया है कि कड़ाके की ठंड का असली असर दिसंबर के दूसरे-तीसरे सप्ताह के बाद देखने को मिलेगा। ला-नीना कमजोर, नवंबर में रहेगी सॉफ्ट विंटर आइएमडी के नवीनतम माडल के अनुसार ला-नीना का प्रभाव कमजोर पड़ने से उत्तर और पूर्व भारत में फिलहाल ठंड सामान्य रहेगी। नवंबर में रात के तापमान में हल्की गिरावट होगी, लेकिन दिन का तापमान सामान्य सीमा में रहेगा। इससे लोगों को अभी मौसम सुहाना लगेगा।

भागलपुर में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम विज्ञानी डा. वीरेंद्र कुमार के मुताबिक मौसम विज्ञानियों के अनुसार नवंबर में दिन का तापमान 22डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हल्का धुंध सुबह के समय 500–800 मीटर तक विजीबिलिटी सीमित कर सकता है। हालांकि, अगले 10–12 दिनों में उत्तर-पश्चिमी हवाओं की सक्रियता बढ़ने पर रात के तापमान में 2–3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है।

दिसंबर-जनवरी में बढ़ेगी ठिठुरन आईएमडी के दीर्घकालिक पूर्वानुमान में कहा गया है कि दिसंबर मध्य से लेकर जनवरी के अंतिम पखवाड़े तक ठंड चरम पर रहेगी। इस दौरान कई दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, जबकि कुछ रातों में पारा पांच डिग्री सेल्सियस तक लुढ़कने की भी संभावना है। ग्रामीण इलाकों में इसका असर शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहेगा, क्योंकि खुली हवाओं और नमी के कारण सर्दी तीखी महसूस होती है।

कड़ाके की ठंड बढ़ने के कारण उत्तर- पश्चिमी हवाओं की अपेक्षित मजबूती रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बर्फबारी की आशंका है। वातावरण में नमी और प्रदूषण के कारण ताप का अवरोध रहेगा। कुल मिलाकर नवंबर सिर्फ ठंड की दस्तक है। दिसंबर के बाद हालात बदलेंगे।