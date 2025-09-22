Bihar Weather Update: 22 से 27 सितंबर तक बारिश के आसार... दुर्गा पूजा तक बरसेगी फुहार, मौसम पूर्वानुमान में ये बताया

Bihar Weather Update बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के मौसम विज्ञानी डा. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अभी से 27 सितंबर तक रिमझिम वर्षा का दौर जारी रहेगा। दुर्गा पूजा के दौरान हल्की वर्षा और धूप-छांव की स्थिति बनी रहेगी। दशहरा में प्रकृति का सौम्य अहसास भक्तों को आनंदित करेगा।

संवाद सहयोगी, भागलपुर। Bihar Weather Update शारदीय नवरात्र की पवित्र बेला में मां दुर्गा की आराधना के बीच प्रकृति भी अपनी सौम्यता का अहसास कराएगी। यद्यपि मानसून विदा होने को है, लेकिन अभी भी वह अपनी हल्की-फुल्की वर्षा के रूप में श्रद्धालुओं की भक्ति में सम्मिलित होगा। दुर्गा पूजा के दौरान आसमान में बादलों की चादर बिखरी रहेगी और धूप-छांव का संतुलन भक्तों के मन और वातावरण को आनंदित करेगा। इस प्रकार, दुर्गा पूजा में भक्त हल्की वर्षा की फुहारों के बीच अपने हृदय में मां दुर्गा के प्रति भक्ति और श्रद्धा को और गहरा कर सकेंगे। वातावरण और भक्ति का यह अनोखा संगम उत्सव को आध्यात्मिक अनुभव से परिपूर्ण करेगा।

भक्ति और प्रकृति का यह अनुपम संगम मां दुर्गा की पूजा में दिखेगा । तेज वर्षा की कोई संभावना नहीं है, केवल हल्की फुहारें कभी-कभी वातावरण को शीतल और मन को प्रसन्न करेंगी। तापमान सामान्य रहेगा और हवा की गति थोड़ी कम होने के कारण उमस भरी हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, जो श्रद्धालुओं को मां के दर्शन और भक्ति में लीन होने से रोक नहीं पाएगी।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम विज्ञानी डा. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 27 सितंबर तक हल्की वर्षा का दौर कभी-कभी जिले के अलग-अलग हिस्सों में बना रहेगा। उन्होंने कहा कि मौसम भक्तों के उत्सव को बाधित नहीं करेगा, बल्कि हल्की वर्षा और धूप-छांव का यह अद्भुत मिश्रण पूजा की शांति और आध्यात्मिक अनुभव को और भी गहन बनाएगा।