Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Weather Update: 22 से 27 सितंबर तक बारिश के आसार... दुर्गा पूजा तक बरसेगी फुहार, मौसम पूर्वानुमान में ये बताया

    By Hirshikesh Tiwari Edited By: Alok Kumar Shahi
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:34 AM (IST)

    Bihar Weather Update बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के मौसम विज्ञानी डा. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अभी से 27 सितंबर तक रिमझिम वर्षा का दौर जारी रहेगा। दुर्गा पूजा के दौरान हल्की वर्षा और धूप-छांव की स्थिति बनी रहेगी। दशहरा में प्रकृति का सौम्य अहसास भक्तों को आनंदित करेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    Bihar Weather Update: मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अभी 27 सितंबर तक रिमझिम वर्षा होगी।

    संवाद सहयोगी, भागलपुर। Bihar Weather Update शारदीय नवरात्र की पवित्र बेला में मां दुर्गा की आराधना के बीच प्रकृति भी अपनी सौम्यता का अहसास कराएगी। यद्यपि मानसून विदा होने को है, लेकिन अभी भी वह अपनी हल्की-फुल्की वर्षा के रूप में श्रद्धालुओं की भक्ति में सम्मिलित होगा। दुर्गा पूजा के दौरान आसमान में बादलों की चादर बिखरी रहेगी और धूप-छांव का संतुलन भक्तों के मन और वातावरण को आनंदित करेगा। इस प्रकार, दुर्गा पूजा में भक्त हल्की वर्षा की फुहारों के बीच अपने हृदय में मां दुर्गा के प्रति भक्ति और श्रद्धा को और गहरा कर सकेंगे। वातावरण और भक्ति का यह अनोखा संगम उत्सव को आध्यात्मिक अनुभव से परिपूर्ण करेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भक्ति और प्रकृति का यह अनुपम संगम मां दुर्गा की पूजा में दिखेगा । तेज वर्षा की कोई संभावना नहीं है, केवल हल्की फुहारें कभी-कभी वातावरण को शीतल और मन को प्रसन्न करेंगी। तापमान सामान्य रहेगा और हवा की गति थोड़ी कम होने के कारण उमस भरी हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, जो श्रद्धालुओं को मां के दर्शन और भक्ति में लीन होने से रोक नहीं पाएगी।

    बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम विज्ञानी डा. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 27 सितंबर तक हल्की वर्षा का दौर कभी-कभी जिले के अलग-अलग हिस्सों में बना रहेगा। उन्होंने कहा कि मौसम भक्तों के उत्सव को बाधित नहीं करेगा, बल्कि हल्की वर्षा और धूप-छांव का यह अद्भुत मिश्रण पूजा की शांति और आध्यात्मिक अनुभव को और भी गहन बनाएगा।

    रविवार को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 96 प्रतिशत आर्द्रता के साथ 3.8 किलोमीटर प्रतिघंटा की धीमी गति से पूर्वा हवा वातावरण को शांति और स्थिरता का एहसास दिया। 3.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।