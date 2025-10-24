Language
    Chhath Puja Weather Forecast: छठ में कैसा रहेगा मौसम? बूंदाबांदी के आसार, अर्घ्य के समय बादलों से घिरे रहेंगे सूर्यदेव

    By Hirshikesh Tiwari Edited By: Alok Shahi
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:08 PM (IST)

    Chhath Puja Weather Forecast: लोक आस्था के महापर्व छठ 2025 की शुरुआत शनिवार, 25 अक्टूबर को नहाय-खाय से होने जा रही है। इसी बीच मौसम में भी बदलाव का असर देखने को मिल सकता है। दिन में धूप तो निकलेगी, पर सुबह और शाम में हल्की ठंडक महसूस करेंगे। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि छठ पूजा 2025 के दौरान भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं, कहीं-कहीं बूंदाबांदी की भी संभावना है। Chhath Puja Weather Forecast:

    Chhath Puja Weather Forecast: छठ पूजा 2025 के दौरान भागलपुर समेत बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, कहीं-कहीं बूंदाबांदी की भी संभावना है।

    संवाद सहयोगी, भागलपुर। Bihar Weather Forecast, Chhath Puja Weather Forecast लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय-खाय से होने जा रही है। इसी बीच मौसम में भी बदलाव का असर दिखने लगा है। दिन में धूप निकलेगी, पर सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, छठ पर्व के दौरान भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं, जबकि कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है।

    ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज

    बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम विभाग के अनुसार मौसम सामान्य तया शुष्क बना रहेगा। सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास होगा। बंगाल की खाड़ी में बन रही हल्की चक्रवातीय प्रणाली के कारण बिहार के दक्षिण-पूर्वी भाग जिसमें भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर शामिल हैं में बादल घिर सकते हैं।

    सोमवार और मंगलवार को अर्घ्य के समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। जिससे सूर्य देव बादलों की ओट में रह सकते हैं। व्रति बादलों में छिपे सूर्यदेव को अर्ध्य देंगे। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। 88 प्रतिशत आद्रता के साथ 2.6 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से पश्चिमी हवा चल रही है। फिलहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा।

    व्रतियों के लिए राहतभरी खबर

    अभी तक के पूर्वानुमान के अनुसार तेज आंधी, वर्षा की संभावना नहीं है जिससे घाटों पर पूजा-अर्चना में बाधा की आशंका नहीं है। तापमान में हल्की गिरावट से सुबह और शाम के वक्त ठंडक बढ़ेगी, जिससे व्रती और श्रद्धालू गीले वस्त्रों में थोड़ी ठिठुरन महसूस कर सकते हैं।