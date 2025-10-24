Chhath Puja Weather Forecast: छठ में कैसा रहेगा मौसम? बूंदाबांदी के आसार, अर्घ्य के समय बादलों से घिरे रहेंगे सूर्यदेव

संवाद सहयोगी, भागलपुर। Bihar Weather Forecast, Chhath Puja Weather Forecast लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय-खाय से होने जा रही है। इसी बीच मौसम में भी बदलाव का असर दिखने लगा है। दिन में धूप निकलेगी, पर सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, छठ पर्व के दौरान भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं, जबकि कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम विभाग के अनुसार मौसम सामान्य तया शुष्क बना रहेगा। सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास होगा। बंगाल की खाड़ी में बन रही हल्की चक्रवातीय प्रणाली के कारण बिहार के दक्षिण-पूर्वी भाग जिसमें भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर शामिल हैं में बादल घिर सकते हैं।

सोमवार और मंगलवार को अर्घ्य के समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। जिससे सूर्य देव बादलों की ओट में रह सकते हैं। व्रति बादलों में छिपे सूर्यदेव को अर्ध्य देंगे। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। 88 प्रतिशत आद्रता के साथ 2.6 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से पश्चिमी हवा चल रही है। फिलहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा।



व्रतियों के लिए राहतभरी खबर