Bihar Election Result 2025: यादव की यादवों में सेंध, यहां बिगड़ गया तेजस्वी का गेम, अप्रत्याशित हो सकता है चुनाव परिणाम

जितेंद्र कुमार, भागलपुर। Nathnagar Vidhan Sabha Result 2025 भागलपुर के नाथनगर विधानसभा में सोमवार को हुए मतदान में मतदाताओं की लंबी कतारों ने यह संकेत दे दिया कि मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक है। करीब 70 प्रतिशत मतदान के साथ नाथनगर की जंग जातीय समीकरणों के इर्द-गिर्द सिमट गई है। यहां लोजपा (आर) के मिथुन कुमार यादव और राजद प्रत्याशी जेड हसन के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन जनसुराज प्रत्याशी अजय राय ने भी समीकरण को दिलचस्प बना दिया है।

मिथुन यादव ने अपने ही समाज के यादव वोटरों में सेंध लगाकर समीकरण को उलझा दिया है। यदि वे 30 से 35 प्रतिशत यादव वोट अपनी ओर खींचने में सफल रहे, तो परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है। दूसरी ओर, राजद प्रत्याशी जेड हसन ने गंगोत्री समाज के साथ-साथ अन्य पिछड़ी जातियों के वोटरों को भी साधने में कामयाबी पाई है। वहीं, अजय राय ने धानुक समाज के वोट बैंक में सेंध लगाई है, जिससे मुकाबला कांटे की टक्कर का हो गया है।

नाथनगर का जातीय समीकरण मुस्लिम वोटर करीब 85 हजार, गंगोत्री समाज के 42 हजार, यादव 41 हजार, धानुक 19,050, कुशवाहा 26 हजार, कुर्मी 6,150, सवर्ण 25,531, महादलित व तांती वर्ग 52,429, तेली-सुरी एवं अन्य 23,093 तथा अन्य जातियों के 39,404 वोटर हैं। कुल मतदाता संख्या 3,35,528 है। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के अली अशरफ सिद्दीकी ने जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल को 7,756 मतों से हराया था।

उस समय 'माई' समीकरण (मुस्लिम–यादव) ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। लेकिन, वर्ष 2025 के चुनाव में यादव बाहुल्य वाले बूथों पर यह समीकरण थोड़ा खिसका है। वहीं, दूसरी ओर मुस्लिम व यादव बाहुल्य वाले मतदान केंद्र पर सबसे अधिक वोटरों की कतार थी। मुस्लिमों ने जमकर वेाटिंग की है, जिसका लाभ राजद को मिलेगा।