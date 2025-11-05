Bihar Special Train: भागलपुर से चलेंगी सात स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट और टाइमिंग

जागरण संवाददाता, भागलपुर। त्योहारों के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सात विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों से यात्रियों को अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी। भागलपुर और मालदा टाउन से होकर चलने वाली ये ट्रेनें यात्रियों के लिए सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेंगी।

मालदा मंडल के पीआरए के अनुसार, त्योहारों के बाद घर से लौटने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का परिचालन यात्रियों के लिए कारगर साबित हो रहा है। लगातार चल रही स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को काफी राहत मिल रही है।

रेलवे ने अपील करते हुए कहा है कि रेल से सफर करने वाले यात्री समय से पहले स्टेशन पहुंचें और टिकट जांच सहित सभी नियमों का पालन करें ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके।

इन विशेष ट्रेनों का होगा परिचालन

1. 04457 भागलपुर–आनंद विहार स्पेशल

जमालपुर और किऊल होकर यह ट्रेन 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। यह ट्रेन भागलपुर से शाम छह बजे रवाना होगी। इसमें जनरल और स्लीपर कोच की व्यवस्था रहेगी।

2. 04063 भागलपुर–दिल्ली स्पेशल

यह ट्रेन जमालपुर और किऊल होकर 5 से 26 नवंबर के बीच हर बुधवार को दोपहर 1:40 बजे भागलपुर से रवाना होगी। इसमें जनरल और स्लीपर कोच उपलब्ध रहेंगे।

3. 03435 मालदा टाउन–आनंद विहार स्पेशल

भागलपुर, जमालपुर, किऊल होकर यह ट्रेन 10 और 24 नवंबर को सोमवार को सुबह 9:30 बजे मालदा टाउन से रवाना होगी। ट्रेन में जनरल, स्लीपर और एसी कोच रहेंगे।

4. 09452 भागलपुर–गांधीधाम स्पेशल

मुंगेर होकर चलने वाली यह ट्रेन 10 से 24 नवंबर के बीच हर सोमवार सुबह 5 बजे भागलपुर से रवाना होगी। इसमें जनरल, स्लीपर और एसी कोच की व्यवस्था रहेगी।

5. 03417 मालदा टाउन–उधना स्पेशल

भागलपुर, जमालपुर, किऊल होकर यह ट्रेन 8 नवंबर को दोपहर 12:20 बजे मालदा टाउन से रवाना होगी। इसमें जनरल और स्लीपर कोच रहेंगे।

6. 03401 भागलपुर–लोकमान्य तिलक अनारक्षित स्पेशल

जमालपुर और किऊल होकर यह ट्रेन 7 नवंबर को सुबह 5 बजे भागलपुर से रवाना होगी। इसमें सभी कोच जनरल श्रेणी के होंगे।

7. 03403 भागलपुर–एसएमबीवी बेंगलुरु अनारक्षित स्पेशल

यह ट्रेन जमालपुर, किऊल, झाझा, आसनसोल, बर्द्धमान और भट्टानगर होकर 7 नवंबर को सुबह 10:30 बजे भागलपुर से रवाना होगी। इसमें जनरल कोच की सुविधा रहेगी।



