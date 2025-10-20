Bihar Road Accident: बाइक और आटो की आमने-सामने जोरदार टक्कर, बाइक सवार की मौत, घायल की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Road Accident बिहार के भागलपुर में दिवाली के दिन मातम पसर गया। बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत पिस्ता चौक के पास सोमवार की अहले सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भागलपुर-दुमका मुख्य मार्ग पर न्यू पल्सर बाइक और आटो की आमने-सामने जोरदार टक्कर में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जगदीशपुर, पुरैनी की ओर से आ रही तेज रफ्तार आटो ने भागलपुर की तरफ से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए। घायलों की पहचान बेबिया टोला, थाना बाईपास निवासी बालकिशन (पिता - गोरेलाल यादव) और मिथिलेश (पिता - स्व. अर्जुन मंडल) के रूप में हुई है।