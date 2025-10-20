Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Road Accident: बाइक और आटो की आमने-सामने जोरदार टक्कर, बाइक सवार की मौत, घायल की हालत गंभीर

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:09 PM (IST)

    Bihar Road Accident: बिहार के भागलपुर में दिवाली के दिन ही भरे-पूरे परिवार में मातम पसर गया। बाईपास थाना क्षेत्र के पिस्ता चौक के पास सोमवार की अहले सुबह एक सड़क हादसा में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। भागलपुर-दुमका मुख्य मार्ग पर न्यू पल्सर बाइक और आटो की आमने-सामने जोरदार टक्कर में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसमें एक ने भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar Road Accident: बिहार के भागलपुर में दिवाली के दिन ही सड़क हादसे में युवक की जान चली गई, जिससे भरे-पूरे परिवार में मातम पसर गया।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Road Accident बिहार के भागलपुर में दिवाली के दिन मातम पसर गया। बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत पिस्ता चौक के पास सोमवार की अहले सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भागलपुर-दुमका मुख्य मार्ग पर न्यू पल्सर बाइक और आटो की आमने-सामने जोरदार टक्कर में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जगदीशपुर, पुरैनी की ओर से आ रही तेज रफ्तार आटो ने भागलपुर की तरफ से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए। घायलों की पहचान बेबिया टोला, थाना बाईपास निवासी बालकिशन (पिता - गोरेलाल यादव) और मिथिलेश (पिता - स्व. अर्जुन मंडल) के रूप में हुई है।

    घटना की सूचना मिलते ही बाईपास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आपदा मित्रों एवं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। जहां इलाज के दौरान मिथिलेश की मौत हो गई, जबकि बालकिशन की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बाईपास थाना प्रभारी प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि सड़क हादसे में मारे गए युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोनों वाहनों को जब्त कर पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।