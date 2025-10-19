बिहार के इस जिले में बीच सड़क पर रखा कार्टन... पुलिसवालों ने खोला तो उड़ गए होश, निकला नवजात का शव
Bihar Breaking News बिहार के भागलपुर में तिलकामांझी थानाक्षेत्र में मानवता शर्मसार करने वाली एक घटना ने सबको हिला कर दख दिया। यहां के कचहरी रोड में रविवार को कार्टन में छिपा कर नवजात का शव किसी ने फेंक दिया था। सुबह टहलने जाने वाले लोगों ने कार्टन में नवजात का शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने नवजात के शव को आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस टीम घटनास्थल के समीप के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।
23 लाख रुपए की प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद, कारोबारी फरार
नवगछिया उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बीते शनिवार को शाम में बड़ी कार्रवाई करते हुए नवगछिया गरीबदास ठाकुरबाड़ी स्थित एक गोदाम से प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सीरप की 115 कार्टून बरामद की है। बरामद कफ सीरप की कुल मात्रा 1270 लीटर बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 23 लाख 30 हजार रुपये आंकी गई है।
उत्पाद थानाअध्यक्ष ने बताया कि नवगछिया उत्पाद टीम को सूचना मिली थी कि गरीबदास ठाकुरबाड़ी इलाके में एक गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सीरप छिपाकर रखी गई है। सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी की, लेकिन पुलिस को देखते ही मनियामोड़ निवासी मनजीत कुमार मौके से फरार हो गया।
छापेमारी के दौरान गोदाम से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद की गई। बताया गया कि आरोपी मनजीत कुमार उक्त गोदाम को किराए पर लेकर इस अवैध कारोबार को संचालित करता था। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है।
विभाग यह भी जांच कर रहा है कि यह प्रतिबंधित दवा की खेप कहां से लाई गई थी और किन जिलों में सप्लाई की जानी थी। विभागीय सूत्रों के अनुसार, नवगछिया क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बढ़ती तस्करी पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग ने निगरानी और सघन जांच अभियान तेज कर दिया है।
