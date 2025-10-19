बिहार के इस जिले में बीच सड़क पर रखा कार्टन... पुलिसवालों ने खोला तो उड़ गए होश, निकला नवजात का शव

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Breaking News बिहार के भागलपुर में तिलकामांझी थानाक्षेत्र के कचहरी रोड में रविवार को कार्टन में छिपा कर नवजात का शव किसी ने फेंक कर मानवता शर्मसार कर दिया। सुबह टहलने जाने वाले लोगों ने कार्टन में नवजात का शव देख स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने शव को आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस टीम कचहरी चौक के इर्दगिर्द लगे सीसी कैमरे की फुटेज का अवलोकन कर रही है।

23 लाख रुपए की प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद, कारोबारी फरार नवगछिया उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बीते शनिवार को शाम में बड़ी कार्रवाई करते हुए नवगछिया गरीबदास ठाकुरबाड़ी स्थित एक गोदाम से प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सीरप की 115 कार्टून बरामद की है। बरामद कफ सीरप की कुल मात्रा 1270 लीटर बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 23 लाख 30 हजार रुपये आंकी गई है।

उत्पाद थानाअध्यक्ष ने बताया कि नवगछिया उत्पाद टीम को सूचना मिली थी कि गरीबदास ठाकुरबाड़ी इलाके में एक गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सीरप छिपाकर रखी गई है। सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी की, लेकिन पुलिस को देखते ही मनियामोड़ निवासी मनजीत कुमार मौके से फरार हो गया।

छापेमारी के दौरान गोदाम से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद की गई। बताया गया कि आरोपी मनजीत कुमार उक्त गोदाम को किराए पर लेकर इस अवैध कारोबार को संचालित करता था। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है।