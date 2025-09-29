Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चीते सी फुर्ती और बाज सा मारा झपट्टा... 18 लाख एक झटके में ले उड़े बाइक सवार उचक्के, हाथ मलते रह गया केला व्यापारी

    By Shivam Singh Edited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:27 AM (IST)

    Bhagalpur News भागलपुर में नवगछिया इलाके के तुलसीपुर जमुनिया में केला व्यवसायी से बाइक सवार बदमाशों ने 18.25 लाख रुपये झपट्टा मारकर लूट लिया। नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस की एक टीम गठित कर जांच करने का आदेश दिया है। पुलिस उचक्कों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Bhagalpur News: भागलपुर में नवगछिया इलाके में केला व्यवसायी से बाइक सवार बदमाशों ने 18.25 लाख झपट्टा मारकर लूट लिया।

    संवाद सहयोगी, नवगछिया। Bhagalpur News भागलपुर के नवगछिया में परबत्ता थाना क्षेत्र के तुलसीपुर जमुनिया में रविवार को दिनदहाड़े एक बड़ी लूट की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बाइक सवार बदमाशों ने केला व्यवसायी मोहम्मद इफ्तेखार से 18 लाख 25 हजार रुपये झपट्टा मारकर लूट लिए और फरार हो गए। घटना उस वक्त घटी जब व्यवसायी अपने मित्र सुशील यादव जिससे उसने ब्याज पर पैसा लिया था जिसके घर पैसा देने पहुंचे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक, जमुनिया गांव निवासी मोहम्मद इफ्तेखार, जो केला के व्यापारी हैं, रविवार को बड़ी रकम लेकर अपने मित्र सुशील प्रसाद यादव के घर पहुंचे थे जो ब्याज पर पैसा लगाने का काम करते हैं. वे जैसे ही तुलसीपुर हटिया के पास स्थित उनके घर के दरवाजे पर बाइक से उतरे, पीछे से तेज गति में आई अपाचे बाइक पर सवार दो अज्ञात युवकों ने उन्हें धक्का दिया और उनके पास से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए।

    पीड़ित मोहम्मद इफ्तेखार ने बताया कि उन्होंने पहले ही अपने मित्र को फोन कर आगाह कर दिया था कि वे बड़ी रकम लेकर उनके घर आ रहे हैं और अपना पुराना हिसाब करेंगे घर पर बैठ कर.जैसे ही वे घर के दरवाजे के पास पहुंचे, पीछे से आए बदमाशों ने किसी भारी वस्तु से वार कर उन्हें गिरा दिया और झटके में रुपयों से भरा बैग लेकर भाग निकले। दोनों बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उनका चेहरा साफ नजर नहीं आया।

    घटना की सूचना मिलते ही परबत्ता थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना अध्यक्ष अश्विनी सिन्हा ने बताया कि अभी मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए नौगछिया पुलिस भी सक्रिय हो गई है।

    विभिन्न इलाकों में नाकाबंदी कर संदिग्ध बाइक सवारों की तलाशी की जा रही है। इस मामले में नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा दिए गए आवेदन पर जांच की जा रही है एक स्पेशल टीम गठित कर जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं।

    दुर्गा पूजा पर ट्रैफिक रुट में बदलाव

    नवगछिया में दुर्गापजा में होनेवाले श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर नवगछिया प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया है। नवगछिया बाजार दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के मद्देनजर नवादा माखटकिया से रेलवे स्टेशन की ओरजने वाली सभी प्र कार कि वाहन नगर परिषद कार्यालय से राजेंद्र कॉलोनी होतेहए जाएगी। वही मकंद पुर चौक से नवगछिया रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सभी प्रकार के वाहन पुरानी बस स्टैंड नया टोला होते जएगी।

    नव गछिया रेलवे स्टेशन से नवगछिया बाजार होते हुए भवानीपुर चौक जने वाली सभी प्रकार के वाहन नोनिया पट्टी ,गोपाल गौशाला होते हुए जाएगी। महाराज जी चौक से नवगछिया रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली मार्ग मे सभी प्रकार वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। नवगछिया मार्केट एरिया में सभी प्रकार की भारी वाहन सुबह 8:00 बजे से रात्रि 2:00 बजे तक प्रवेश वर्जित रहेगा। तेतरी दुर्गा मंदिर वही मकंद पुर से पकड़ा होते हुए तेतरी दुर्गा मंदिर की जाने वाली सभीपकार के वाहनों का प्रवेश रामधारी उच्च विद्यालय तेतरी पकड़ा के बाद निषेध रहेगा।

    भागलपुर से नवगछिया जीरो माइल जानेवाली बिक्रमशिला पहुंच पथ स्थित पर तेतरी चौक से दुर्गा मंदिर जानेवाली सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। तेतरी गांव से दुर्गा मंदिर जानेवाली सभी ग्रामीण सड़क में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश गैश एजेंसी के बाद निषेध रहेगा। जाह्नवी चौक से तेतरी दुर्गा मंदिर जानेवाली 14 नंबर सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश तेतरी पेट्रोल पंप के बाद निषेध रहेगा।