Bihar: पुलिस हिरासत में युवक की बेरहमी से पिटाई, स्ट्रेचर पर लादकर पहुंचा दिया अस्पताल; परिवार में बरपा हंगामा

परिजन का कहना है कि पुलिस टीम जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया उनमें भीखनपुर गुमटी संख्या एक निवासी शुभम शर्मा, राजकुमार शर्मा, ऋतिक कुमार, अजय कुमार शर्मा, विक्की कुमार, रविंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार शामिल थे। जिनमें ऋतिक कुमार को पुलिस टीम में शामिल पदाधिकारियों, जवानों ने बेरहमी से ऐसा पीटा कि उसकी तबियत बिगड़ गई और उसे आनन-फानन में इशाकचक पुलिस को जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि इशाकचक थाने की पुलिस हिरासत में किसी भी आरोपित की पिटाई करने की बात से इनकार किया है।

मालूम हो कि काली महारानी प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान प्रतिमा की गाड़ी को आगे-पीछे करने को लेकर भीखनपुर गुमटी संख्या एक और बी-टोला पूजा समिति के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। उस मामले में सात आरोपितों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया था। पुलिस टीम ने भीखनपुर गुमटी संख्या एक निवासी शुभम शर्मा, राजकुमार शर्मा, रितिक कुमार, अजय कुमार शर्मा, विक्की कुमार, रविंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। छापेमारी टीम में अंचल निरीक्षक इशाकचक, थानाध्यक्ष इशाकचक, थानाध्यक्ष तिलकामांझी, थानाध्यक्ष तातारपुर, थानाध्यक्ष जोगसर, थानाध्यक्ष कोतवाली शामिल थे। बता दें कि काली महारानी विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान जीवन पासवान, अमित तांती सहित दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग जख्मी हुए थे। घटना के बाद दोनों मोहल्लों के लोगों के बीच तनाव बढ़ गया था। घटना के दूसरे दिन शाम में दोनों तरफ के लोग गुमटी नंबर 12 के पास आमने-सामने हो गए थे। जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले। इस दौरान पथराव किया गया था। जिसमें दोनों पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तब तलवार भी भांजे गए थे। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच कर स्थिति को मशक्कत बाद तब नियंत्रण में ले लिया था। आक्रोशित लोग पहले इशाकचक थाने का घेराव किया था बाद में एसएसपी आवास पर भी न्याय के लिए पहुंच गए थे।