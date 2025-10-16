33 साल तक गायब रहा बिहार का 'बहादुर'... 65 साल की उम्र में प्रकट हुआ तो पुलिस ने कर दिया बुरा हाल

संवाद सूत्र, सन्हौला। Bihar News भागलपुर के सन्हौला में बिहार पुलिस ने 33 साल से फरार चल रहे एक हत्यारोपी स्थायी वारंटी को पकड़ने में सफलता पाई है। इस हत्या के आरोपित की उम्र अब 65 साल से भी अधिक हो गई है। सन्हौला थानाध्यक्ष रुपेश कुमार ने बताया कि सन्हौला थाना क्षेत्र के ताड़र निवासी बहादुर दास वर्ष 1992 में एक हत्या के मामले में सन्हौला थाना कांड संख्या 36/92 का नामजद आरोपी था। जिसके विरुद्ध भागलपुर एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या चार से 21-06-2007 को स्थायी वारंट जारी किया गया था। तब से सन्हौला पुलिस बहादुर को पकड़ने की कोशिश में थी।

हत्याकांड के बाद बहादुर भागकर सबौर थाना क्षेत्र के शिवायडीह गांव में छिपकर व पुलिस की नजरों से बचकर रह रहा था। मंगलवार रात्रि उन्हें सूचना मिली कि बहादुर दास ताड़र गांव आया हुआ है, सूचना पर ताड़र गांव में छापेमारी कर बहादुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष रूपेश कुमार ने बताया कि बहादुर दास ताड़र गांव के ही जमीनी विवाद में सांझो दास की हत्या का नामजद आरोपित था।

होटल के रूम नंबर 203 से 50 हजार रुपये की चोरी



भागलपुर के जोगसर थानाक्षेत्र के जिला परिषद कार्यालय रोड स्थित एक प्रसिद्ध होटल के रूम नंबर 203 से 50 हजार रुपये चुरा लेने का मामला प्रकाश में आया है। होटल में ठहरे छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी विजय कुमार साहा ने चोरी की बाबत जोगसर थाने में केस दर्ज करा दिया है। साहा ने जोगसर थानाध्यक्ष को जानकारी दी है कि वह होटल के रूम नंबर 203 में ठहरा था। होटल का कमरा बंद कर वह सैंडिस कंपाउंड गया था। वहां से आने पर देखा कि कमरे में मौजूद लेडीज पर्स में रखा 50 हजार रुपये गायब था। कमरे से 50 हजार रुपये के चोरी चले जाने की जानकारी तुरंत रिसेप्शन पर बैठे होटल के मैनेजर को दी। दर्ज केस में विजय कुमार साहा ने जानकारी दी है कि उनके केस में आगे की कार्रवाई में उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके भाई डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद साहा को अधिकृत करने की बात कही है।

बंद घर से कीमती सामान उठा ले गए चोर भागलपुर के औद्योगिक थानाक्षेत्र के जियाउद्दीनपुर चौका निवासी पिंकी देवी के बंद पड़े घर का ताला तोड़ चोरों ने फ्रिज, स्मार्ट टीवी, कैंट आरओ, इनवर्टर, बैटरी, गैस चूल्हा समेत सारा कीमती सामान चुरा लिया। घटना की बाबत पिंकी देवी ने औद्योगिक थाने को सूचना दी है। पुलिस टीम मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पिंकी देवी ने पुलिस टीम को जानकारी दी है कि वह दो दिनों के लिए अपने पुश्तैनी गांव कमरगंज, सुल्तानगंज गई थी। जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने उसके आवासीय परिसर का ताला तोड़ सारा कीमती सामान चुरा ले गए।