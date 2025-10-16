Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    33 साल तक गायब रहा बिहार का 'बहादुर'... 65 साल की उम्र में प्रकट हुआ तो पुलिस ने कर दिया बुरा हाल

    By Sushil Sharma Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:55 AM (IST)

    Bihar News: बिहार पुलिस ने भागलपुर के सन्हौला में 33 साल से फरार चल रहे हत्यारोपित को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। हत्याकांड के आरोपित की उम्र अब 65 साल से भी अधिक हो गई है। सन्हौला थानाध्यक्ष रुपेश कुमार के अनुसार सन्हौला थाना क्षेत्र के ताड़र गांव निवासी बहादुर दास वर्ष 1992 में एक हत्या के मामले में सन्हौला थाना कांड संख्या 36/92 का नामजद आरोपित है। उसके विरुद्ध 2007 में ही भागलपुर एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या चार से स्थायी वारंट जारी किया गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar News: भागलपुर के सन्हौला में बिहार पुलिस ने 33 साल से फरार हत्या के आरोपित को गिरफ्तार किया है।

    संवाद सूत्र, सन्हौला। Bihar News भागलपुर के सन्हौला में बिहार पुलिस ने 33 साल से फरार चल रहे एक हत्यारोपी स्थायी वारंटी को पकड़ने में सफलता पाई है। इस हत्या के आरोपित की उम्र अब 65 साल से भी अधिक हो गई है। सन्हौला थानाध्यक्ष रुपेश कुमार ने बताया कि सन्हौला थाना क्षेत्र के ताड़र निवासी बहादुर दास वर्ष 1992 में एक हत्या के मामले में सन्हौला थाना कांड संख्या 36/92 का नामजद आरोपी था। जिसके विरुद्ध भागलपुर एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या चार से 21-06-2007 को स्थायी वारंट जारी किया गया था। तब से सन्हौला पुलिस बहादुर को पकड़ने की कोशिश में थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हत्याकांड के बाद बहादुर भागकर सबौर थाना क्षेत्र के शिवायडीह गांव में छिपकर व पुलिस की नजरों से बचकर रह रहा था। मंगलवार रात्रि उन्हें सूचना मिली कि बहादुर दास ताड़र गांव आया हुआ है, सूचना पर ताड़र गांव में छापेमारी कर बहादुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष रूपेश कुमार ने बताया कि बहादुर दास ताड़र गांव के ही जमीनी विवाद में सांझो दास की हत्या का नामजद आरोपित था।

    होटल के रूम नंबर 203 से 50 हजार रुपये की चोरी

    भागलपुर के जोगसर थानाक्षेत्र के जिला परिषद कार्यालय रोड स्थित एक प्रसिद्ध होटल के रूम नंबर 203 से 50 हजार रुपये चुरा लेने का मामला प्रकाश में आया है। होटल में ठहरे छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी विजय कुमार साहा ने चोरी की बाबत जोगसर थाने में केस दर्ज करा दिया है। साहा ने जोगसर थानाध्यक्ष को जानकारी दी है कि वह होटल के रूम नंबर 203 में ठहरा था। होटल का कमरा बंद कर वह सैंडिस कंपाउंड गया था। वहां से आने पर देखा कि कमरे में मौजूद लेडीज पर्स में रखा 50 हजार रुपये गायब था। कमरे से 50 हजार रुपये के चोरी चले जाने की जानकारी तुरंत रिसेप्शन पर बैठे होटल के मैनेजर को दी। दर्ज केस में विजय कुमार साहा ने जानकारी दी है कि उनके केस में आगे की कार्रवाई में उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके भाई डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद साहा को अधिकृत करने की बात कही है।

    बंद घर से कीमती सामान उठा ले गए चोर

    भागलपुर के औद्योगिक थानाक्षेत्र के जियाउद्दीनपुर चौका निवासी पिंकी देवी के बंद पड़े घर का ताला तोड़ चोरों ने फ्रिज, स्मार्ट टीवी, कैंट आरओ, इनवर्टर, बैटरी, गैस चूल्हा समेत सारा कीमती सामान चुरा लिया। घटना की बाबत पिंकी देवी ने औद्योगिक थाने को सूचना दी है। पुलिस टीम मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पिंकी देवी ने पुलिस टीम को जानकारी दी है कि वह दो दिनों के लिए अपने पुश्तैनी गांव कमरगंज, सुल्तानगंज गई थी। जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने उसके आवासीय परिसर का ताला तोड़ सारा कीमती सामान चुरा ले गए।

    जानलेवा हमले का आरोपित गिरफ्तार

    भागलपुर के बरारी थानाध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर जानलेवा हमले का आरोपित बरारी निवासी चंदू साह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम उससे पूछताछ कर रही है। इधर, बरारी थाने की पुलिस टीम ने खनन टीम की मौजूदगी में अवैध बालू लदे ओवरलोड ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। पुलिस टीम ने चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।