Bihar News: पटना के डाक्टर को झूठे गवाह लाकर फंसाया, दो इंस्पेक्टर और दो दारोगा पर गिरी गाज

डा. सिंह की तरफ से दर्ज कराए गए केस को असत्य करार देते हुए आरोपितों ने न्यायालय में रिपोर्ट समर्पित करते हुए वादी डा. सिंह के विरुद्ध ही केस चलाने की अर्जी दे दी थी। चारों पुलिस पदाधिकारियों ने उक्त केस में अपने हिस्से के कार्य संपादन में न सिर्फ घोर लापरवाही बरती पक्षपातपूर्ण कार्य करते हुए झूठे गवाहों के बूते डा. सिंह के केस को असत्य करार देते हुए उन्हें ही उस केस में आरोपित बना केस चलाने की अर्जी दे दी थी। अब कार्रवाई के दायरे में लाए गए पुलिस पदाधिकारियों की कारगुजारी सामने आने और रेंज आईजी के ताजा आदेश बाद पटना के चिकित्सक को राहत मिलने के आसार प्रबल हो गए हैं।



क्या था मामला



पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डा. नवल किशोर सिंह ने कहलगांव के शंकर पाल समेत अन्य 15-20 लोगों के विरुद्ध मकान की दीवार तोड़ कर उनकी जमीन में प्रवेश कर साफ-सफाई करने। लोहे का गेट लेकर आने और मकान की पुरानी खिड़की उखाड़ने आदि के आरोप में 21 दिसंबर 2024 को जोगसर थाने में केस दर्ज कराया था। जांच में पुलिस ने केस को असत्य श्रेणी का करार दिया था। इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष और दो अनुसंधानकर्ता ने केस को असत्य करते हुए भूमि विवाद का मामला बता फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। वादी को आरोपित बना दिया गया था।



दो गवाहों के दर्ज बयान एक समान, वादी पटना के, आरोपित कहलगांव के



पर्यवेक्षण में दो गवाहों बासू कुमार और विभाष कुमार के बयान हू-बहू दर्ज दर्ज थे। दोनों स्वतंत्र गवाह थे। समीक्षा के दौरान आईजी विवेक कुमार ने दोनों स्वतंत्र गवाहों के दर्ज बयान में ही उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों की कारगुजारी पकड़ ली। गवाह दीपक कुमार ने अपनी गवाही में कहा कि केस के वादी डा. सिंह पटना के रहने वाले, जबकि उनके केस का आरोपित कहलगांव का रहने वाला। दोनों में कभी एक-दूसरे से सामना या मुलाकात ना ही कोई झगड़ा हुआ है। ऐसे गवाहों को खड़ा करते हुए केस को असत्य करार दिया गया। समीक्षा में आईजी ने इन तमाम विसंगतियों को पक्षपातपूर्ण कार्य मानते हुए उन्हें कार्रवाई के दायरे में ला दिया।