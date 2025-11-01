Lady Teacher गुंडों में फंस गई... बीच सड़क पर उतरवा लिए सोने के जेवर, सुबह 5:30 बजे हथियार दिखाकर बदमाशों ने की लूटपाट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar News बिहार के भागलपुर में राजकीय मध्य विद्यालय, पुलिस केंद्र में तैनात शिक्षिका आभा कुमारी से हथियारबंद बदमाश ने बीच सड़क पर रिक्शा रोक जेवरात उतरवा लिए, उनका बैग-थैला भी ले भागे। वारदात को बदमाशों ने तब अंजाम दिया जब शिक्षिका रेलवे स्टेशन से रिक्शा से तिलकामांझी लॉ कॉलेज रोड स्थित आवास जा रही थी। तब सुबह साढ़े पांच बजे होंगे। लूटपाट के बाद शिक्षिका के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने साहस का परिचय देते हुए बदमाशों को दबोचने को दौड़ लगा दिया।

उस दौरान बदमाशों से शिक्षिका का बैग-थैला छीन लेने में सफल रहे लेकिन जिस बदमाश के पास हथियार था, जिसके बूते वह सोने की चेन, अंगूठी समेत अन्य जेवरात उतरवा लिए थे, वह भागने में सफल रहा। जिन लोगों ने साहस जुटा बैग और थैला बदमाशों से छीनने में कामयाब रहे, वही लोग शिक्षिका को उनके आवास तक पहुंचा दिया। वापस हुए बैग में शिक्षिका का मोबाइल था।