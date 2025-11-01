Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lady Teacher गुंडों में फंस गई... बीच सड़क पर उतरवा लिए सोने के जेवर, सुबह 5:30 बजे हथियार दिखाकर बदमाशों ने की लूटपाट

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:45 AM (IST)

    Bihar News: बिहार के भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड के पास एक महिला शिक्षिका गुंडों के चंगुल में फंस गई। बदमाशों ने हथियार दिखाकर शिक्षिका से जेवरात लूट लिए। घटना सबुह करीब 5:30 बजे सैंडिस कंपाउंड के नजदीक हुई, जब वह रेलवे स्टेशन से रिक्शा से अपने घर जा रही थी। शिक्षिका से लूटपाट के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar News: बिहार के भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड के पास एक महिला शिक्षिका से बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूटपाट की।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar News बिहार के भागलपुर में राजकीय मध्य विद्यालय, पुलिस केंद्र में तैनात शिक्षिका आभा कुमारी से हथियारबंद बदमाश ने बीच सड़क पर रिक्शा रोक जेवरात उतरवा लिए, उनका बैग-थैला भी ले भागे। वारदात को बदमाशों ने तब अंजाम दिया जब शिक्षिका रेलवे स्टेशन से रिक्शा से तिलकामांझी लॉ कॉलेज रोड स्थित आवास जा रही थी। तब सुबह साढ़े पांच बजे होंगे। लूटपाट के बाद शिक्षिका के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने साहस का परिचय देते हुए बदमाशों को दबोचने को दौड़ लगा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उस दौरान बदमाशों से शिक्षिका का बैग-थैला छीन लेने में सफल रहे लेकिन जिस बदमाश के पास हथियार था, जिसके बूते वह सोने की चेन, अंगूठी समेत अन्य जेवरात उतरवा लिए थे, वह भागने में सफल रहा। जिन लोगों ने साहस जुटा बैग और थैला बदमाशों से छीनने में कामयाब रहे, वही लोग शिक्षिका को उनके आवास तक पहुंचा दिया। वापस हुए बैग में शिक्षिका का मोबाइल था।

    घटना की बाबत शिक्षिका आभा कुमारी ने तिलकामांझी थाने में केस दर्ज कराया है। दर्ज केस की छानबीन कर रही पुलिस टीम ने विशाल मेगा मार्ट के समीप की सीसी कैमरे का फुटेज देखकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शिक्षिका ने तिलकामांझी थानाध्यक्ष को जानकारी दी है कि जब वह रिक्शे से सैंडिस कंपाउंड-विशाल मेगा मार्ट के समीप से गुजर रही थी तभी कुछ लोगों ने उसका रिक्शा रोक लिया। उनमें से एक ने हथियार का भय दिखा पहले जेवरात उतरवा लिए फिर बैग और थैला बदमाशों ने छीन लिया।