    दरोगा जी चोरी हो गई... बिहार के इस थाने से गायब हो गई 55 बोरी वाल पुट्टी, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:21 AM (IST)

    Bihar News: बिहार पुलिस रोज-रोज अपनी भद पिटाने पर आमादा है। पहले भागलपुर में नवगछिया की रंगरा थाने की पुलिस ने चोरों की हेराफेरी कर पुलिस महकमे की किरकिरी करा दी। फिर जगदीशपुर थाने की पुलिस जब्त किए गए बालू को गायब करने के मामले में अदालत की चक्कर लगाती रही। ताजा मामला रजौन थाना का है, जहां पुलिस ने 28 जून को जिस ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त की, उस ट्रक में मौजूद 55 बोरी वाल पुट्टी गायब कर दिया गया।

    Bihar News: बिहार पुलिस ने चोरों की हेराफेरी, बालू गायब करने के बाद अब वाल पुट्टी की चोरी कर ली।

    कौशल किशोर मिश्र, भागलपुर। Bihar News पहले नवगछिया की रंगरा थाने की पुलिस ने चोरों की हेराफेरी कर महकमे की किरकिरी करा दी, जगदीशपुर थाने की पुलिस जब्त बालू को गायब करने में अदालत की चक्कर लगाती रही। अब ताजा मामला बांका जिले के रजौन थाने का प्रकाश में आया है। रजौन थाने की पुलिस ने 28 जून 2025 को जिस मालवाहक ट्रक से शराब की बड़ी खेप को जब्त किया, वह ट्रक में मौजूद 55 बोरी वाल पुट्टी के नीचे 335 कार्टन में छिपा कर लाया जा रहा था।

    पुलिस ने तब ट्रक, 55 बोरी पुट्टी, बरामद अंग्रेजी शराब को जब्त कर बाकायदा उसकी सूची बनाई और पुट्टी को मालखाने में रख दिया था। शराब तस्कर गिरफ्तार कर लिये गए थे। लेकिन मामले को दर्ज हुए तीन माह बाद अचानक मालखाने से 55 बोरी जब्त वाल पुट्टी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। गायब वाल पुट्टी को 14 अक्टूबर 2025 को 10.37 बजे दिन में एक पिकअप वाहन पर लाद कर थाना परिसर से रवाना कर दिया गया।

    मालखाने से वाल पुट्टी कहां गया, किसके आदेश पर गया यह पहेली बन गया है। रजौन थानाध्यक्ष मामले में कुछ बोलने से बचते रहे। लेकिन थाना परिसर से 14 अक्टूबर 2025 को दिन के 10.37 बजे एक पिकअप वाहन से थाने से बाहर ले जाने संबंधी शिकायत रेंज आईजी से की गई है। रेंज आईजी विवेक कुमार ने कहा कि मामले में जांचोपरांत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

    वाहन चेकिंग में शराब पकड़ने में तब मिली थी पुलिस को सफलता

    बांका जिले के रजौन थानाक्षेत्र के बनगांव केशव वाटिका मैरेज हॉल के पास एनएच 133ई पर रजौन थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक रवि कुमार के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। बौंसी की तरफ से आने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। तभी मद्य निषेध इकाई, पटना से जानकारी साझा की गई थी कि बौंसी की तरफ से यूपी की रजिस्ट्रेशन नंबर वाली 12 चक्के वाली ट्रक से शराब लाई जा रही है।

    उक्त ट्रक को दिखाई देते ही पुलिस टीम ने तब ट्रक को रोक लिया था। तब ट्रक से कूद कर चालक, सह चालक भागने लगे थे। जिन्हें पुलिस टीम ने दौड़ा कर पकड़ लिया था। उनकी पहचान पंजाब राज्य के पटियाला समाना सिटी निवासी चालक सिमरनजीत सिंह, सह चालक ऋषिमान सिंह सोनू के रूप में हुई थी।

    ट्रक की तलाश में पुलिस टीम ने देखा कि ट्रक पर वाल पुट्टी लदी थी, जिसके नीचे छिपा कर शराब से भरे 335 कार्टन रखे गए थे। जिसे तस्करी कर लाया जा रहा था। चालक से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। उसके विरुद्ध कई मामले दर्ज थे। पुलिस टीम को ट्रक से एक मोबाइल आदि बरामद किया गया था।