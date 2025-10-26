SPG कमांडो को पीटने का मामला, पिस्टल जब्त, फायरिंग और उपद्रव मामले में 2 केस दर्ज

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar News भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के सच्चिदानंद नगर कालोनी हवाई अड्डा क्षेत्र में 24 अक्टूबर की रात सेना के जवान रंजन कुमार साह और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प और फायरिंग मामले में शनिवार को केस दर्ज कर लिया गया है। रंजन कुमार साह ने राजकुमार मंडल, रजनीश कुमार, श्रवण मंडल समेत कई लोगों को आरोपित बनाया है। दूसरी तरफ जख्मी राजकुमार मंडल के बयान पर रंजन कुमार साह समेत अन्य पर केस दर्ज कराया गया है। एसएसपी हृदय कांत के निर्देश पर पुलिस टीम ने सेना के जवान रंजन कुमार साह की लाइसेंसी पिस्टल को जब्त कर लिया है। जिसे फारेंसिक जांच में भेजे जाने की बात थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर शंभू पासवान ने कही है।

सेना के जवान की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की घटना शुक्रवार की रात तब अंजाम दिया गया जब ब्रेकर बनाने को लेकर विवाद काफी बढ़ गया। आक्रोशित लोगों ने सेना के जवान का घर घेर लिया। पहले भी कई बार हवाई फायरिंग कर स्थानीय लोगों को दहशत जदा करने वाले सेना के जवान ने फिर अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल फायरिंग शुरू कर दी। जिससे मची भगदड़ में कई लोग गिरकर चोटिल हो गए। सेना के जवान रंजन कुमार साह अपने घर के पास ऊंचा ब्रेकर बनाने को लेकर मोहल्ले के लोगों से विवाद कर बैठे थे। विवाद तब शुरू हुआ जब एक ई-रिक्शा ब्रेकर के पास पलट गया, जिसके बाद लोगों ने ब्रेकर तोड़ कर हटाने की मांग करने लगे।

इसी दौरान तनातनी तब बढ़ गई जब रंजन कुमार साह ने ब्रेकर हटाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर अड़ गए कि देखते हैं कौन ब्रेकर तोड़ कर हटाता है। जिसके बाद स्थानीय लोगों से उनका विवाद बढ़ गया। गाली-गलौज, धक्का-मुक्की की नौबत आ गई। तब रंजन दौड़ कर घर से लाइसेंसी पिस्टल निकाल कर हवाई फायरिंग कर आक्रोशित लोगों को रोकना चाहा। लेकिन लोग भी तब रुके नहीं और पत्थर चलाना शुरू कर दिया। जिसके जवाब में पांच राउंड फायरिंग कर लड़ाई भड़का दी।

फायरिंग में मोहल्ले के राजकुमार मंडल (17 वर्ष) को उंगली में गोली लगी, जबकि रजनीश कुमार (16 वर्ष) घायल हुए। गोपाल मंडल और श्रवण मंडल (17 वर्ष) को भी गिरने से चोटें आईं। घटना के बाद मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए और आर्मी जवान के घर पर हमला कर दिया था। तिलकामांझी थाना प्रभारी शंभु पासवान दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे भी, लेकिन आक्रोशित भीड़ पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थी। कई थानों की पुलिस को मौके पर बुला ली गई। वज्र वाहन भी बुला लिया गया। पुलिस बल की भारी मौजूदगी बाद भी लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। वे सेना के जवान रंजन कुमार साह को अपने कब्जे में लेने को आतुर थे।

पुलिस बल लोगों को जब रोकते हुए वहां से हटाने लगी तो गुस्साए लोगों ने पुलिस बलों पर भी पथराव कर दिया। लेकिन अर्ध सैनिक बलों के आ जाने पर देर रात स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जवान का पहले भी मोहल्लेवासियों से विवाद हो चुका है और वह अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। मोहल्लेवासियों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे शांत नहीं बैठेंगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।