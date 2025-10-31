New Marine Drive Bihar: बिहार में गंगा किनारे बनेगा एक और मरीन ड्राइव, 8300 करोड़ लागत, 75 KM लंबाई; ये होंगी विशेषताएं

जागरण विशेष, भागलपुर। New Marine Drive Bihar, Bihar New Marine Drive बिहार विधानसभा के चुनावी सीजन के बीच बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार में गंगा किनारे एक और नया मरीन ड्राइव बनने जा रहा है। करीब 8300 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे नए मरीन ड्राइव की कुल लंबाई लगभग 75 किलोमीटर होगी। यह राज्य की राजधानी की हृदयस्थली पटना मरीन ड्राइव से भी खूबसूरत और बेहद आकर्षक होगा। दिसंबर 2025 में इस नए मरीन ड्राइव का काम शुरू हो रहा है। मुंगेर से भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे बन रहे इस मरीन ड्राइव की कई खूबियां होंगी। यह समानांतर गंगा पथ के रूप में जनमानस को आवागमन का एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगा।

मुंगेर के सफियाबाद से भागलपुर के सबौर तक बन रहा गंगा मरीन ड्राइव आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मुंगेर के सफियाबाद से भागलपुर के सबौर तक 75.80 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाने की दिशा में पहल तेज कर दी गई है। भूमि सर्वे के बाद दिसंबर में मरीन ड्राइव का काम शुरू हो जाएगा। मरीन ड्राइव बनाने में 8292.65 करोड़ का खर्च आएगा। मुंगेर-भागलपुर मरीन ड्राइव का काम देश की जानी-मानी एजेंसी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को मिला है। भागलपुर-मुंगेर मरीन ड्राइव का काम दो चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण में मुंगेर की ओर से सफियाबाद से सुल्तानगंज, अजगैवीनाथ धाम तक 35 किलोमीटर की दूरी तक मरीन ड्राइव का निर्माण होगा। इसके बाद दूसरे चरण में सल्तानगंज, अजगैवीनाथ धाम से सबौर, भागलपुर तक 40.80 किलोमीटर की दूरी तक मरीन ड्राइव बनेगा।

भागलपुर मरीन ड्राइव की निर्माण एजेंसी, समय सीमा और विशेषताएं मुंगेर से भागलपुर के सबौर तक बनने वाले मरीन ड्राइव का दिसंबर में शुरू होगा काम

अडानी इंटरप्राइजेज को मिला है काम, 4 साल में पूरी होगी महत्वाकांक्षी परियोजना

8292.65 करोड़ की लागत से 75 किमी लंबाई तक दो फेज में बनेगा मरीन ड्राइव

भूमि अधिग्रहण और मरीन ड्राइव के एलाइनमेंट के लिए अधिकारियों ने किया सर्वे

अजगैबीनाथ धाम के गनगनियां, कमरगंज, मसदी से लेकर अकबरनगर तक का सर्वे पूरा

तिलकपुर से अकबरनगर के बीच किसनपुर तक गंगा किनारे संचालित ईंट भट्ठे का भी सर्वे

मरीन ड्राइव के लिए भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया नवंबर माह तक हो जाएगी पूरी

4450.17 करोड़ की लागत से मुंगेर से अजगैवीनाथ धाम तक बनेगा मरीन ड्राइव

अजगैवीनाथ धाम से सबौर तक 3842.48 करोड़ रुपये खर्च होंगे मरीन ड्राइव पर पटना मरीन ड्राइव से कितना अलग होगा भागलपुर-मुंगेर मरीन ड्राइव

गंगा किनारे बन रहे मुंगेर-भागलपुर मरीन ड्राइव फोरलेन और एलिवेटेड होगा। राजधानी पटना की तर्ज पर गंगा नदी के किनारे बनने वाले इस गंगा पथ के निर्माण की पहल तेज करते हुए एलाइनमेंट पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए अधिकारी सर्वे का कार्य लगभग पूरा कर चुके हैं। अजगैबीनाथ धाम परिसीमन में आने वाले गनगनियां, कमरगंज, मसदी, अकबरनगर तक भू सर्वेक्षण कर लिया गया है। तिलकपुर से किसनपुर तक गंगा नदी के किनारे संचालित हो रहे ईंट भट्ठे का भी सर्वे किया गया है। नवंबर माह तक भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बीएसआरडीसीएल के मुख्य महाप्रबंधक बब्लू कुमार ने बताया कि भागलपुर मरीन ड्राइव का काम अदानी इंटरप्राइजेज ने बीड के जरिये हासिल किया है।