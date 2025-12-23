Bhagalpur News: खराब प्रदर्शन वाले सीओ को मंत्री ने फटकारा, दी कार्रवाई की चेतावनी

नवनीत मिश्र, भागलपुर। खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों को मंत्री ने फटकार लगाई है। मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि एक मौका दे रहा हूं, सुधर जाइए, नहीं तो कार्रवाई होगी। दरअसल, दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और वासविहीन गरीबों का अभियान बसेरा दो के तहत आवंटित जमीन से जुड़े आवेदनों का निबटारा समय से नहीं होने पर मंत्री ने नाराजगी जताई।

नीचे से सातवें स्थान पर इस्माइलपुर अंचल के रहने पर मंत्री ने अंचलाधिकारी को खड़ा कर दिया और कारण पूछा। अंचलाधिकारी के तर्क से मंत्री संतुष्ट नहीं हुए तो नवगछिया डीएलआर को खड़ा किया गया। इसके बाद अपर समाहर्ता से जवाब मांगा गया।

पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा पटना में अपर समाहर्ता राजस्व व भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अंचलाधिकारी एवं अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। बारी-बारी से सभी का रिपोर्ट कार्ड पूछ रहे थे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि काम न करने वाले अधिकारियों को दंडित करें। उन्होंने फर्जी कागजात के आधार पर जमीन के स्वामित्व का दावा करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया। सौ दिनों की कार्ययोजना में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और वासविहीन गरीबों का अभियान बसेरा दो के तहत आवंटित जमीन से जुड़े आवेदनों का निबटारा करना है। सौ दिन बाद प्रमंडलवार फिर से समीक्षा होगी।

उन्होंने कहा- जनता की परेशानी दूर करना और समय सीमा के भीतर कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करना सभी का लक्ष्य होना चाहिए। जो काम नहीं करेंगे, उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। अपर समाहर्ता राजस्व ने मंत्री के समक्ष कहा कि काम को गति देने के लिए फिर से समीक्षा की जाएगी।

जिले में दाखिल-खारिज की बात करें तो जिले में 496805 केस आया। इनमें से 289145 केस यानी 58.20 प्रतिशत केस स्वीकृत किया गया और 193952 केस यानी 39.04 प्रतिशत केस अस्वीकृत किया गया। 35 दिनों से 6529 केस व 75 दिनों से 3887 केस पेंडिंग हैं। केस अस्वीकृत अधिक किए जा रहे हैं। साथ 35 व 75 दिनों से पेंडिंग रहने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हो रही है।

अभियान बसेरा-2 के 37.17 केस पेंडिंग अभियान बसेरा-2 के जिले में 37.17 केस पेंडिंग हैं। बिहपुर में 57.88, गोपालपुर में 72.60, गोराडीह में 44.76, इस्माइलपुर में 37.50, जगदीशपुर में 47.37, खरीक में 42.25, नाथनगर में 44.16, नवगछिया में 41.38, रंगरा चौक में 57.83 प्रतिशत केस पेंडिंग हैं।

जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने जिले के सभी अंचलाधिकारी से दाखिल-खारिज, परिमार्जन और वासगीत पर्चा वितरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज और परिमार्जन में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी को टास्क दिया गया है। समय से कार्य पूरा करने के लिए कहा है। जल्द से फिर से समीक्षा की जाएगी।