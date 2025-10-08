Bihar Police की मिलीभगत काम न आई... यहां एक-एक कर पकड़े गए 27 ओवरलोड ट्रक, हरेक पर लगा 8 लाख रुपये जुर्माना
Bihar Police बिहार पुलिस की बालू माफिया से मिलीभगत के कारण भागलपुर में एक बार फिर से इंट्री-पासिंग गिरोह सक्रिय हो गया है। यहां बड़ी संख्या में बिना चालान के आ रहे ओवरलोड ट्रक को पकड़ा गया। 27 ट्रकों पर आठ-आठ लाख रुपये जुर्माना खनिज विभाग ने लगाया है। वहीं दस ट्रक लेकर माफिया फरार हो गए।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Police बिहार पुलिस की मिलीभगत से एक बार फिर पासिंग गिरोह सक्रिय हो गया है। पासिंग गिरोह बिना चालान के ओवरलोट ट्रक पास करा रहे हैं। खनिज विभाग ने मंगलवार को 27 ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई की है। एक ट्रक पर न्यूनतम आठ लाख का जुर्माना किया गया है। ट्रकों को जब्त कर घोघा थाने में लगाया गया है। विभाग द्वारा थाने को जब्ती सूची सौंपने के बाद माफिया दस ट्रकों को लेकर फरार हो गया है। कहा जा रहा है कि जब्ती स्थल की भौगोलिकता के कारण दस गाड़ी भागने में सफल रही है।
बताया गया कि फोरलेन निर्माण स्थल का दूर दूर तक फैला विशाल हाता, सटा हुआ नागादेव अर्जुन क्रीड़ा स्थल व चौतरफा मार्ग, जो निर्माण एजेंसी स्टोर एरिया से सटा हुआ है। ड्यूटी पर तैनात पदाधिकारियों द्वारा क्रमवार जब्त गाड़ियों को पार्किंग करने में लंबी दूरी तय करनी पड़ रही थी, इसके कारण दूसरी छोर से माफिया ट्रक को लेकर फरार हो गया।
घोघा थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि सभी जब्त गाड़ियों की सूची उपलब्ध है। अनुपलब्ध (भागे) गाड़ियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि सड़क बना रही एक कंपनी को अवैध रूप से लाइ जा रही गिट्टी उपलब्ध कराया जा रहा है। खनिज विभाग द्वारा उक्त कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कंपनी के घोघा स्थित प्लांट के पास ही ट्रकों को पकड़ा गया है।
आचार संहिता में फंसी विकास योजनाएं
विधानसभा चुनाव को लेकर शहरी क्षेत्र की बड़ी योजनाएं अब फंस गई है। निविदा प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भी संवेदक को वर्क आर्डर आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत ही मिल पाएगा। यानि दिसंबर में ही कार्य शुरू होने की संभावना है। जगदीशपुर अंचल में नगर निगम के कनकैथी डंपिग ग्राउंड परिसर में 17.5 करोड़ रुपये की लागत से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) बनाया जाना है। नगर निगम ने निविदा को रिवाइज कर दोबारा जारी किया था।
16 अक्टूबर तक निविदा पत्र भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जबकि 25 अक्टूबर को निविदा संबंधित बिड विभाग के स्तर से खोला जाएगा। वहीं 10 करोड़ रुपये की लीगेसी वेस्ट निस्तारण की निविदा दो संवेदकों के बीच विवाद में उलझ गया है। वहीं करीब आठ करोड़ से 68 शौचालय व 51 यूरिनल का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए निविदा जारी कर दी गई है। छह अक्टूबर तक निविदा डालने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। 28 स्थानों पर पब्लिक टायलेट और 40 स्थानों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। 51 वार्डों में शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इस निविदा की प्रक्रिया भी चुनाव बाद संपन्न होने की संभावना है।
