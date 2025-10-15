बिहार के इस डीएम से छात्राओं ने कह दी ऐसी बात कि गरम हो गया मामला, शिक्षा विभाग में नीचे से ऊपर तक खलबली

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar News बिहार के भागलपुर में एक बार फिर कहलगांव प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय कोदवार में शिक्षण व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार को समाहरणालय पहुंचकर दर्जन से अधिक छात्राओं ने प्रधानाध्यापिका अनुसुइया कुमारी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए सोमवार को जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी। आवेदन में छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्राचार्या के अनुचित आचरण के कारण स्कूल का शैक्षणिक माहौल पूरी तरह बिगड़ गया है।

छात्राओं का कहना है कि प्रधानाध्यापिका शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से अपमानजनक भाषा में बात करती हैं और कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी करती हैं। छात्राओं का आरोप है कि वे समय से विद्यालय नहीं आतीं और कक्षाओं के संचालन में लापरवाही बरतती हैं, जिससे पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसलिए हम लोगों का जिलाअधिकारी से अनुरोध है कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मामले की जांच करें। जिससे कि हमारे स्कूल का वातावरण सही हो। ताकि हम सब बच्चे सही तरीके से अपनी पढ़ाई कर अपना भविष्य बना सकें। छात्राओं ने बताया कि आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दिया गया है। वहीं डीएम कार्यालय से छात्राओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है। जिसके बाद छात्राएं वापस अपने स्कूल लौट गईं।

प्रधानाध्यापिका ने लगाया स्कूल राजनीति का आरोप इस मामले पर जब प्रधानाध्यापिका अनुसुइया कुमारी से पूछा गया तो उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा मैंने 21 जुलाई को स्कूल का प्रभार लिया है, लेकिन आज तक मुझे पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिया गया। विद्यालय में राजनीति हावी है। नाइट गार्ड और कुछ अन्य लोग मुझे काम नहीं करने देना चाहते। तीन कमरे में नवमी से 12वीं तक पढ़ाई चल रही है, ऐसे में व्यवस्था सुधारना चुनौती है।