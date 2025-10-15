Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार के इस डीएम से छात्राओं ने कह दी ऐसी बात कि गरम हो गया मामला, शिक्षा विभाग में नीचे से ऊपर तक खलबली

    By Abhishek Prakash Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:01 PM (IST)

    Bihar News: बिहार के भागलपुर में कहलगांव प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय कोदवार में एक बार फिर शिक्षण व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार को दर्जन से अधिक छात्राओं ने समाहरणालय पहुंचकर प्रधानाध्यापिका अनुसुइया कुमारी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी। अपने आवेदन में छात्राओं ने आरोप लगाया है कि प्राचार्या के अनुचित आचरण के कारण स्कूल का शैक्षणिक माहौल बिगड़ गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar News बिहार के भागलपुर में उच्च माध्यमिक विद्यालय कोदवार में शिक्षण व्यवस्था को लेकर विवाद हो गया है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar News बिहार के भागलपुर में एक बार फिर कहलगांव प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय कोदवार में शिक्षण व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार को समाहरणालय पहुंचकर दर्जन से अधिक छात्राओं ने प्रधानाध्यापिका अनुसुइया कुमारी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए सोमवार को जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी। आवेदन में छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्राचार्या के अनुचित आचरण के कारण स्कूल का शैक्षणिक माहौल पूरी तरह बिगड़ गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छात्राओं का कहना है कि प्रधानाध्यापिका शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से अपमानजनक भाषा में बात करती हैं और कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी करती हैं। छात्राओं का आरोप है कि वे समय से विद्यालय नहीं आतीं और कक्षाओं के संचालन में लापरवाही बरतती हैं, जिससे पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसलिए हम लोगों का जिलाअधिकारी से अनुरोध है कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मामले की जांच करें। जिससे कि हमारे स्कूल का वातावरण सही हो। ताकि हम सब बच्चे सही तरीके से अपनी पढ़ाई कर अपना भविष्य बना सकें। छात्राओं ने बताया कि आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दिया गया है। वहीं डीएम कार्यालय से छात्राओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है। जिसके बाद छात्राएं वापस अपने स्कूल लौट गईं।

    प्रधानाध्यापिका ने लगाया स्कूल राजनीति का आरोप

    इस मामले पर जब प्रधानाध्यापिका अनुसुइया कुमारी से पूछा गया तो उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा मैंने 21 जुलाई को स्कूल का प्रभार लिया है, लेकिन आज तक मुझे पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिया गया। विद्यालय में राजनीति हावी है। नाइट गार्ड और कुछ अन्य लोग मुझे काम नहीं करने देना चाहते। तीन कमरे में नवमी से 12वीं तक पढ़ाई चल रही है, ऐसे में व्यवस्था सुधारना चुनौती है। 

    स्कूल की स्थिति की जानकारी है। प्रधानाध्यापिका पर लगे पूर्व के आरोपी को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जांच के बाद कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को पत्र भेजा गया है। मैं स्वयं भी विद्यालय का निरीक्षण करूंगा। यह जांचना आवश्यक है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। विनय कुमार सुमन डीपीओ (माध्यमिक शिक्षा)