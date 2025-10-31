2 सहेलियों को उठा ले गया उनका आशिक, काली मेला देखने गई पड़ोस के गांव, शादी के लिए किया अपहरण

संवाद सूत्र, कहलगांव। Bihar Hindi News भागलपुर के कहलगांव में दो लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। रसलपुर थाना में अलग-अलग दो लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसमें एक नाबालिग एवं एक बालिग बताई गई है। अपने अपने घर से ये दोनों लड़कियां काली मेला देखने गई थीं। इस दौरान शादी की नीयत से दोनों का अपहरण कर लिया गया। स्वजनों के अनुसार चारों तरफ काफी खोजबीन के बाद पता नहीं चलने पर नाबालिग लड़की के पिता ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर अपहरण का मुकदमा किया है। बालिग लड़की के परिजन ने अज्ञात पर अपहरण का मुकदमा किया है। पुलिस लड़की के सकुशल बरामदी के लिए प्रयासरत है। पुलिस अपहरण के मामले की जांच कर रही है।

शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप



पीरपैंती : इशीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने रोहित कुमार नामक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया हैं।इस संबंध में उसने इशीपुर थाना में मामला दर्ज करवाई है। युवती ने महिला पुलिस को बताया कि उक्त आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करते रहा । फोन पर भी कई बार बातचीत करते रहा।जब शादी के लिए कहीं, तब जल्द कर लेंगे की बात करते रहा। 22 अक्टूबर को रोहित ने शादी करने की बात बोलकर मुझे फोन कर बुलाया ।भागलपुर लेकर चला गया। वहां पर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। 24 अक्टूबर की रात्रि 10 बजे प्यालापुर चौक पर लाकर छोड़ दिया और अब शादी से इनकार कर रहा है। वह इस घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी ।उधर थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है।



अलग अलग मारपीट में दस महिला सहित एक दर्जन लोग घायल