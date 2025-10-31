Language
    2 सहेलियों को उठा ले गया उनका आशिक, काली मेला देखने गई पड़ोस के गांव, शादी के लिए किया अपहरण

    By Vijay Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:55 AM (IST)

    Bihar Hindi News: भागलपुर के कहलगांव में दो लड़कियों को एक साथ अगवा कर लिया गया है। रसलपुर थाना में अलग-अलग दो लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसमें एक लड़की नाबालिग एवं एक युवती बालिग बताई गई है। दोनों लड़कियां अपने अपने घर से काली मेला देखने गई थीं। इस दौरान शादी की नीयत से दोनों का उसके प्रेमी ने अपहरण कर लिया।

    Bihar Hindi News: काली मेला देखने गई दो सहेलियों का शादी की नीयत से अपहरण कर लिया गया।

    संवाद सूत्र, कहलगांव। Bihar Hindi News भागलपुर के कहलगांव में दो लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। रसलपुर थाना में अलग-अलग दो लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसमें एक नाबालिग एवं एक बालिग बताई गई है। अपने अपने घर से ये दोनों लड़कियां काली मेला देखने गई थीं। इस दौरान शादी की नीयत से दोनों का अपहरण कर लिया गया। स्वजनों के अनुसार चारों तरफ काफी खोजबीन के बाद पता नहीं चलने पर नाबालिग लड़की के पिता ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर अपहरण का मुकदमा किया है। बालिग लड़की के परिजन ने अज्ञात पर अपहरण का मुकदमा किया है। पुलिस लड़की के सकुशल बरामदी के लिए प्रयासरत है। पुलिस अपहरण के मामले की जांच कर रही है।

    शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप

    पीरपैंती : इशीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने रोहित कुमार नामक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया हैं।इस संबंध में उसने इशीपुर थाना में मामला दर्ज करवाई है। युवती ने महिला पुलिस को बताया कि उक्त आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करते रहा । फोन पर भी कई बार बातचीत करते रहा।जब शादी के लिए कहीं, तब जल्द कर लेंगे की बात करते रहा। 22 अक्टूबर को रोहित ने शादी करने की बात बोलकर मुझे फोन कर बुलाया ।भागलपुर लेकर चला गया। वहां पर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। 24 अक्टूबर की रात्रि 10 बजे प्यालापुर चौक पर लाकर छोड़ दिया और अब शादी से इनकार कर रहा है। वह इस घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी ।उधर थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है।

    अलग अलग मारपीट में दस महिला सहित एक दर्जन लोग घायल

    कहलगांव : शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में गोतनी एवं ननद के विवाद में हुई मारपीट में चार महिलाएं घायल हुई हैं।घायल वीणा देवी,शांति कुमारी,खुशबू देवी,सुहानी कुमारी का उपचार अनुमंडल अस्पताल में कराया गया है।कहलगांव थाना क्षेत्र के हरचंदपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में घायल हुई सुनीता देवी,वंशीपुर गांव में हुई मारपीट में घायल हुई सिंपल कुमारी का उपचार अनुमंडल अस्पताल में कराया गया है।कहलगांव नगर के नदिया टोली में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में घायल हो सुनील कुमार यादव,मुन्नी देवी,चंदा देवी का उपचार अनुमंडल अस्पताल में कराया गया है।बुद्धूचक थाना क्षेत्र के किसनदासपुर में घरेलू विवाद को लेकर हुई मारपीट में घायल हुई बबीता देवी अंतिचक थाना क्षेत्र के लालापुर में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में घायल हुए तुलसी कुमार का एवं घोघा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में हुई मारपीट में घायल हुई सुलेखा देवी का उपचार अनुमंडल अस्पताल में कराया गया है।

    वृद्ध की हत्या मामले में पुत्र ने अज्ञात पर की हत्या का मुकदमा
    कहलगांव : कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पदमपुर गांव के वृद्ध राजकिशोर रविदास की हत्या के मामले में मृतक के पुत्र गोवर्धन दास ने अज्ञात लोगों पर पिता की हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना में मुकदमा दर्ज किया है। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को शव पुलिस ने सौंप दी है।हत्या का कारण अभीतक स्पष्ट नहीं हो पाया है।पुलिस मामले की जांच एवं हत्या के कारण का पता कर रही है।