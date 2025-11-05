Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साली को उड़ा ले गया जीजा, साले ने पुलिस को बताई चौंकाने वाली बात; पार्टी में ले जाने के नाम पर दिया गच्चा

    By Amar Kumar Anand Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:16 AM (IST)

    Bihar Hindi News, Love Affair: बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज, अजगैवीनाथ धाम थानाक्षेत्र के एक गांव से अपने ही बहनोई के द्वारा अपनी साली को गायब किए जाने के मामले में लड़की के भाई ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मामला दर्ज किए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने जीजा-साली दोनों को गोगरी थाना क्षेत्र से बरामद कर थाना लेकर आई है। जीजा से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar Hindi News, Love Affair: बिहार के भागलपुर में एक गांव से जीजा अपनी साली को लेकर फरार हो गया।

    संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम। Bihar Hindi News, Love Affair बिहार के भागलपुर में अजगैवीनाथ धाम थानाक्षेत्र के एक गांव से अपने ही बहनोई द्वारा साली को गायब किए जाने के मामले में लड़की के भाई ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला दर्ज किए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों को गोगरी थाना क्षेत्र से बरामद कर थाना ले आई है। आगे कि कार्रवाई की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद लड़की का मेडिकल एवं न्यायालय में बयान कराया जा रहा है। लड़का को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लड़की के भाई ने थाना से शिकायत कर बताया था कि मेरी नाबालिग बहन को जीजा घर से ये कहकर ले गये थे की दो घंटे में भोज खाकर लौट आएंगे लेकिन लौट कर नहीं आए। जीजा ने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा है। भाई ने बहन को जान से मारने की आशंका भी व्यक्त कर बहन को खोजने का पुलिस से अनुरोध किया था।

    अजगैवीनाथ धाम में चिराग पासवान की सभा आज

    जगैवीनाथ धाम प्रखंड क्षेत्र के करहरिया स्थित देवी प्रसाद महतो हाई स्कूल के मैदान में बुधवार को समय के दो बजे लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चुनावी सभा आयोजित होगी। यह जानकारी लोजपा (आर) के युवा जिलाध्यक्ष मनीष कुमार ने दी। उन्होंने बताया कहा कि चिराग पासवान की सभा को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।वह एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राजनीतिक गलियारों में इन कार्यक्रमों को लेकर काफी उत्साह है। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

    पीरपैंती में चिराग पासवान की सभा आज, निरहुआ करेंगे रोड शो

    पीरपैंती विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मुरारी पासवान के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए बुधवार को अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ रोड शो कर वोट उनके पक्ष में मांगेगे। इशीपुर बाराहाट खेल मैदान में साढ़े 10 बजे हेलीकॉप्टर से उतर कर इशीपुर बाराहाट से प्यालापुर चौक होते हुए मेहरपुर दौलतपुर, महेशपुर, बदलूगंज के रास्ते वापस इसीपुर बाराहाट जाएंगे।वही दिन के करीब एक बजे लोजपा (आर)प्रमुख चिराग पासवान, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ राज भूषण चौधरी और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खवासपुर खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।