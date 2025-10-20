Language
    जान बचाने गिरते-पड़ते भागने लगे लोग, बीच बाजार टूटकर गिरा 11 हजार वोल्ट का तार, हर तरफ मच गई चीख-पुकार

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:12 AM (IST)

    Bihar Hindi News: भागलपुर के मिरजानहाट में दीपावली की खरीदारी के दौरान 11 हजार वोल्ट का तार टूटकर गिरने से भगदड़ मच गई। तार टूटने से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना के बाद भी बिजली विभाग की टीम देर से पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी है। विभाग ने जल्द ही तार बदलने का आश्वासन दिया है।

    Bihar Hindi News: लोग दिवाली की कर रहे थे खरीदारी, करंट की चपेट में आने से बचने के लिए इधर-उधर भागे।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Hindi News मिरजानहाट शीतला स्थान चौक के पास रविवार दोपहर पुराने व जर्जर 11 हजार वोल्ट तार टूटकर गिर गया। इस दौरान दीपावली की खरीदारी के लिए के लिए लोग वहां जमा थे। जिससे अफरा-तफरी मच गई। बिजली करंट की चपेट में आने से बचने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। कुछ देर के लिए भगदड़ की स्थिति बनी रही। 11 हजार वोल्ट के व्यस्तम मार्ग में टूटकर गिरने से कई लोग करंट की चपेट में आने से बाल-बाल बचे। बड़ा हादसा टल गया।

    तार के टूटने से विक्रमशिला फीडर का ब्रेकडाउन हो गया। इस फीडर से जुड़े दो दर्जन से अधिक इलाकों की बिजली ठप हो गई। इधर, लोगों ने घटना की सूचना तुरंत मोजाहिदपुर उपकेंद्र और अभियंताओं को दी। लेकिन सूचना के एक घंटे तक कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची। तार सड़क पर पड़ा रहा, जिससे हादसे का खतरा बना रहा। लोगों को कई बार फोन कर स्थिति बताने पर दो घंटे के बाद लाइनमैन की टीम पहुंची और तार को उठाने व जोड़ने का कार्य शुरू किया।

    मरम्मत कार्य के चलते विक्रमशिला फीडर की बिजली आपूर्ति शाम करीब पांच बजे तक बाधित रही। इसके कारण सिकंदपुर, वारलीगंज, मिरजानहाट, हसनगंज सहित दर्जनों इलाकों में तीन घंटे से अधिक समय तक बिजली ठप रही। अचानक बिजली जाने से दीपावली की तैयारियों पर असर पड़ा। स्थानीय लोगों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर तार गिरने के समय किसी राहगीर के ऊपर गिर जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने बिजली विभाग से पुराने तारों को तत्काल बदलने की मांग की है।

    इस संबंध में अभियंता का कहना है कि यह पुराना तार है, जिसे दीपावली के बाद बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग ने पूरे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी है और आगे ऐसी समस्या न हो, इसके लिए व्यवस्था मजबूत की जा रही है।