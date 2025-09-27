बिहार के राज्यपाल ने मांगी TMBU Violence की रिपोर्ट, ABVP और छात्र RJD की मारपीट में 4 को भेजा जेल, पुलिस का Flag March

TMBU Violence बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र राजद के कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट की रिपोर्ट मांगी है। इस बीच पुलिस ने कैंपस में फ्लैग मार्च कर उपद्रवी छात्रों को चेतावनी दी। छात्र राजद और अभाविप की मारपीट में चार आरोपितों को जेल भेजा गया है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। TMBU Violence तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) कैंपस में छात्र राजद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट मामले में पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई। शुक्रवार को विश्वविद्यालय पुलिस ने अभाविप के कुणाल पांडेय और हैप्पी आनंद तथा छात्र राजद के आशीष कुमार और प्रिंस कुमार को जेल भेज दिया है। वहीं, अभाविप कार्यकर्ता आनंद कुमार की पिटाई के आरोप में छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं छात्र राजद के प्रभाकर कुमार को पुलिस ने बांड पर छोड़ दिया।

पुलिस ने बताया कि प्रभाकर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। छात्र राजद के इन चारों कार्यकर्ताओं पर 24 सितंबर को अभाविप कार्यकर्ता आनंद कुमार की पिटाई का आरोप था, जिन्हें पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में लिया था। दूसरी ओर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को फ्लैग मार्च किया। एसडीओ विकास कुमार, सिटी एसपी शुभांक मिश्रा और सिटी डीएसपी वन अजय चौधरी सुबह विवि कैंपस पहुंचे। अधिकारी पीजी बायज हास्टल और टीएनबी कालेज हास्टलों के रास्तों से गुजरते हुए माइकिंग कर छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करते रहे।

इस दौरान पीजी बायज हास्टल के पास बड़ी संख्या में छात्र जुटे थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे नाले की सफाई की मांग को लेकर विवि प्रशासन से मिलने जा रहे हैं। अधिकारियों ने रोकते हुए कहा कि केवल दो छात्र ही आवेदन लेकर विश्वविद्यालय जाएं। बाद में अधिकारी टीएमबीयू के रजिस्ट्रार से मिले और पूरे मामले की जानकारी ली। विवि कैंपस में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। परीक्षा विभाग में भी एसआई को विशेष रूप से तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

टीएमबीयू सिंडिकेट की आपात बैठक, हंगामे पर बड़ा फैसला तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) में दो दिनों तक चले हंगामे और तोड़फोड़ को लेकर शुक्रवार को सिंडिकेट की आपात बैठक बुलाई गई। आनलाइन मोड में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा विभाग को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय कक्ष के साथ ही सभी शाखाएं ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगी। छात्रों की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटर भी खोले जाएंगे।

राजभवन ने विश्वविद्यालय से मांगी रिपोर्ट बैठक की अध्यक्षता प्रभारी कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा ने की। इसका एकमात्र एजेंडा हंगामा और तोड़फोड़ था। इस बैठक में जांच समिति के सदस्य भी शामिल हुए। सदस्यों ने कहा कि पूर्व कुलपति प्रो. रामाश्रय यादव के कार्यकाल में भी यही व्यवस्था थी। अभी परीक्षा नियंत्रक पहली मंजिल पर बैठते हैं, जिससे छात्र सीधे वहां तक पहुंच जाते हैं।

सुरक्षा एजेंसी को हटाया, हास्टल से खदेड़े जाएंगे अवैध छात्र बैठक में विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे। प्राक्टर प्रो. एसडी झा ने बताया कि 25 सितंबर को हुई तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा एजेंसी के गार्ड मौके से भाग गए थे। इसके बाद सिंडिकेट ने सुरक्षा एजेंसी की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया। साथ ही हास्टलों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों को बाहर करने का भी फैसला लिया गया।

इस मौके पर परीक्षा विभाग में संसाधन बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तोड़फोड़ में शामिल छात्रों की पहचान करने और क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए गए। समिति को इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया है। इधर राजभवन ने भी विश्वविद्यालय से घटना की रिपोर्ट तलब की है। इसको लेकर जांच समिति शनिवार को बैठक करेगी। बैठक के बाद समिति के सदस्य डा. मृत्युंजय सिंह गंगा, मुकेश कुमार, डीएसडब्ल्यू प्रो. अर्चना साह, प्राक्टर प्रो. एसडी झा और पूर्व सीसीडीसी डा. सुरेंद्र सिंह ने परीक्षा विभाग, एनएसएस और आरटीआई शाखा का निरीक्षण किया।