Bihar Election 2025: कोसी-सीमांचल और पूर्व बिहार की 62 सीटों में से 32 पर नए चेहरे, क्या बदलेगा समीकरण?

माधबेन्द्र, भागलपुर। कोसी-सीमांचल और पूर्व बिहार के 13 जिलों की 62 विधानसभा सीटों में से कई पर इस बार समीकरण बदल गए हैं। राजग और महागठबंधन दोनों ने मौजूदा 18 विधायकों के टिकट काट दिए और लगभग आधी सीटों पर नए चेहरे को उतारा है।

इनमें सबसे अधिक बदलाव भागलपुर, किशनगंज, अररिया और बांका जिलों में देखने को मिला है। नए चेहरों के आने से मुकाबला जहां दिलचस्प हुआ है, वहीं पुराने नेताओं में असंतोष भी झलक रहा है। एआइएमआइएम और पहली बार चुनाव लड़ रही जनसुराज पार्टी ने भी नए चेहरों को मौका दिया है। अब देखना यह होगा कि जनता बदलाव को कितना स्वीकार करती है और इन नए चेहरों में से कितने विधानसभा तक पहुंच पाते हैं।

भागलपुर जिले की पांच सीटों पर इस बार नए चेहरे हैं। गोपालपुर में एनडीए ने गोपाल मंडल का टिकट काटकर यहां राजद से जदयू में आए शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को टिकट दिया है। महागठबंधन के घटक दल वीआइपी ने प्रेम सागर को प्रत्याशी बनाया है।

पीरपैंती में भाजपा ने ललन पासवान का टिकट काटकर मुरारी पासवान को चुनाव मैदान में उतारा है। कहलगांव पहले भाजपा की सीट थी, इस बार यह जदयू के खाते में हैं। यहां भाजपा के मौजूदा विधायक पवन यादव टिकट कटने के बाद निर्दलीय मैदान में हैं।

जदयू ने कांग्रेस नेता रहे स्व. सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की सीट रही कहलगांव से इस बार राजद ने झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के पुत्र रजनीश को टिकट दिया है।

यहां से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रवीण सिंह कुशवाहा भी मैदान में हैं। नाथनगर में लोजपा ने मिथुन कुमार को मैदान में उतारा है। यहां से राजद ने शेख ज्याऊल हसन को टिकट दिया है। बिहपुर इस बार वीआइपी के खाते में हैं और यहां से उसने अपर्णा कुमारी को टिकट दिया है। नए चेहरों के आमद ने समीकरण को जटिल तो बनाया ही है, साथ ही मुकाबले को भी रोचक बना दिया है। सीमांचल : प्रत्याशियों ने दल बदले, दलों ने चेहरे बदले सीमांचल के चार जिलों पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में भी कई नए चेहरे मैदान में हैं। किशनगंज की चार सीटों में से तीन पर नए चेहरों को मौका मिला है। कांग्रेस ने किशनगंज सीट से इजहारूल हुसैन की जगह पूर्व विधायक कमरूल हुदा को उतारा है।

कोचाधामन से राजद ने इजहार असफी का टिकट काटकर मुजाहिद आलम को प्रत्याशी बनाया है। बहादुरगंज में कांग्रेस ने मसव्वर आलम को उम्मीदवार बनाया, जबकि ठाकुरगंज से जदयू ने गोपाल अग्रवाल को मौका दिया है। एआइएमआइएम ने चारों सीटों से नए चेहरों को उतारकर चुनावी रंग और चटख बना दिया है। अररिया जिले की छह सीटों में तीन पर चेहरे बदल गए हैं। नरपतगंज में भाजपा ने जय प्रकाश यादव की जगह पूर्व विधायक देवंती यादव को उतारा है।

फारबिसगंज से कांग्रेस के मनोज विश्वास नए उम्मीदवार हैं। जोकीहाट से राजद के शाहनवाज आलम मैदान में हैं, ये पहले एआइएमआइएम में थे। सिकटी से वीआइपी के हरिनारायण प्रमाणिक पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्णिया जिले की दो सीटों पूर्णिया सदर और कसबा में कांग्रेस ने नए प्रत्याशी उतारे हैं। पूर्णिया से जितेन्द्र यादव व कस्बा से इरफान आलम को टिकट दिया है। वहीं, कस्बा से लोजपा ने नीतेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कटिहार सीट पर वीआइपी ने सौरभ अग्रवाल को टिकट दिया है।

कोसी : नए चेहरों के साथ ही अतिपिछड़ों पर भी दांव कोसी क्षेत्र में आने वाले चार जिलों सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यादव बहुल माने जाने वाले मधेपुरा और खगड़िया सीट पर जदयू ने इस बार सामाजिक समीकरण बदल दिया है।

मधेपुरा से जदयू ने अतिपिछड़ा वर्ग की महिला कविता साहा को टिकट दिया है, जबकि खगड़िया सदर से बबलू मंडल मैदान में हैं। कांग्रेस ने खगड़िया में अपने मौजूदा विधायक छत्रपति यादव का टिकट काटकर चंदन यादव को प्रत्याशी बनाया है। अलौली सुरक्षित सीट से रालोजपा के यशराज पासवान चुनाव लड़ रहे हैं।

ये रालोजपा सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस के पुत्र हैं। सुपौल की चार विधानसभा सीटों में से तीन पर नए चेहरों को मौका मिला है। जदयू की ओर से त्रिवेणीगंज से सोनम रानी मैदान में हैं। महागठबंधन ने निर्मली से वैद्यनाथ मेहता और पिपरा से सीपीआइ के अनिल कुमार को टिकट दिया है।

सहरसा में चार सीटों में से दो पर नए चेहरे हैं। सहरसा सीट पर महागठबंधन के घटक दल इंडिया इंक्लूसिव पार्टी से आइपी गुप्ता और सिमरीबख्तियारपुर में लोजपा के संजय सिंह मैदान में हैं। पूर्व बिहार : मुंगेर में तीन सीटों पर नए चेहरे, बांका में भी बदले प्रत्याशी मुंगेर जिले की तीन सीटों तारापुर, जमालपुर और मुंगेर में भी चेहरे बदले गए हैं। भाजपा ने तारापुर से सम्राट चौधरी और मुंगेर से कुमार प्रणय को उतारा, जबकि जदयू ने जमालपुर से नचिकेता मंडल को प्रत्याशी बनाया।

महागठबंधन ने जमालपुर में कांग्रेस विधायक का टिकट काटकर आइआइपी के नरेंद्र तांती को उतारा है। बांका जिले की पांच सीटों में से तीन पर महागठबंधन ने नए चेहरे उतारे हैं। धोरैया से राजद ने त्रिभुवन दास, बांका से भाकपा ने संजय कुमार और बेलहर से राजद ने चाणक्य प्रकाश रंजन को उतारा है।