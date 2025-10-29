Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RJD कह रहा तेजस्वी भइया हैं न, तो BJP बांट रही राजद रोधक चूर्ण; इंटरनेट मीडिया में मौज ले रहे वोटर, पूछ रहे चटपटे सवाल

    By Mihir Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:43 PM (IST)

    Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही प्रचार तेज हो गया है। एनडीए 'राजद रोधक चूर्ण' बांट रहा है, वहीं राजद नौकरी और विकास का वादा कर रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी के भाषणों को वायरल कर रही है। वोटर सभी दलों के प्रचार को देख रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ इसे चुनावी छलावा बता रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही इंटरनेट मीडिया में चुनाव प्रचार तेज हो गया है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Elections जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे चुनाव प्रचार-प्रसार तेज हो रहा है। प्रचार का विशेष रंग इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर देखने को मिल रहा है। एनडीए अपने विज्ञापन में राजद रोधक चूर्ण बांट रहा है तो राजद नौकरी, विकास की बात कर रहा है। वहीं इनके विज्ञापन को देख वोटर भी मजा ले रहा है। वोटर यहां एक दूसरे का पहले टांग खींच रहे हैं और अंत में अपने-अपने नेता को जिंदाबाद कर निकल जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनडीए वाले राजद रोधक चूर्ण बाट रहे है

    इंटरनेट मीडिया पर एनडीए प्रत्याशी जम कर प्रचार कर रहे है। इन दिनों एक विज्ञापन तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक कलाकार साइकिल पर आते हैंए सभी को एक पुडिया देते हुए कहते हैं, यह रखो यह राजद रोधक चूर्ण है। इसका उपयोग छह और 11 तारीख को करना है। लोग पूछते है इससे क्या होगा। कलाकार कहते हैं, हो गए हो 18, जान लो खतरा, इस चूर्ण का उपयोग करने से अपराध, जंगलराज, गुड़ागर्दी से बचे रहोंगे। इसका उपयोग नहीं करने से खतरा हो जाएगा। जिसके बाद वोटर चूर्ण को देखते हैं, पुड़िया को खोलते हैं तो उसमें एनडीए का चुनाव चिह्न निकलता है।

    नौकरी करेंगे एडजस्ट, वापस जा रहे बिहार

    राजद भी प्रचार-प्रसार में किसी भी दल से पीछे नहीं है। यह पार्टी अपने घोषणा पत्र को विज्ञापन के रूप में वोटरों के सामने ला रहा है। इसमें एक युवक कहता है अब हम लोगों को बाहर नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे तेजस्वी भैया आ रहे है। वहीं नौकरी एरेंज करेंगे। अब वहीं काम मिलेगा और बिहार को आगे हम सभी मिल कर ले जाएंगे । वहीं माई - बहिन योजना का भी जम कर विज्ञापन किया जा रहा है। वहीं नायक के रूप में तेजस्वी यादव को विज्ञापन के रूप में पेश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। कांग्रेस अपने प्रचार प्रसार के केंद्र में राहुल गांधी को रखे हुए है। उनका मंच से दिया भाषण को वायरल किया जा रहा है।

    वोटर ने कहा इंतजार करो, अभी सब को देखने दो

    विज्ञापन के इस दौर में वोटर सभी का प्रचार प्रसार देख रहे है। एक वोटर लिखते हैं, अभी आप लोग अपनी अपनी बातों को कहो, हमारी बारी छह और 11 तारीख को आएंगी। हम कहेंगे नहीं सीधे फैसला देंगे। वहीं विज्ञापन देख कुछ वोटर इसे चुनावी छलावा कह रहे हैं तो कोई एक-दूसरे से बहस और विवाद कर रहा है।