    Bihar Election Nomination: आज से नामांकन शुरू, नामिनेशन के लिए ये है पूरी प्रक्रिया, उम्मीदवार और समर्थक इन बातों का रखें ध्यान

    By Navaneet Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:53 AM (IST)

    Bihar Election Nomination: दो चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दूसरे चरण की सीटों पर आज से उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो रहा है। भागलपुर विधानसभा का नामांकन सदर अनुमंडल कार्यालय में होगा, जबकि नाथनगर का एडीएम व सुल्तानगंज का डीसीएलआर के यहां प्रत्याशियों का नामांकन प्रपत्र जमा होगा।

    Bihar Election Nomination: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की सीटों पर आज से उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो रहा है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर।  Bihar Election Nomination स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सोमवार से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिले के सभी सातों विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अपने अपने कार्यालय में कार्यालय अवधि में प्रत्याशियों से नाम निर्देशन पत्र लिया जाएगा। इस संबंध में सभी निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा रविवार को अपने नाम निर्देशन पत्र कोषांग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और तैयारी की समीक्षा की गई।

    भागलपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी विकास कुमार, नाथनगर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी दिनेश राम सुल्तानगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी अपेक्षा मोदी ने अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। पीरपैंती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी सेक्टर पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, पंचायत सचिव के साथ सभी मतदान केंद्रों पर सही तरीके से वेब कास्टिंग करवाने, सभी मतदान केंद्रों पर एएमएफ (सुनिश्चित बुनियादी सुविधाएं) उपलब्ध कराने, दुरुस्त पहुंच पथ की व्यवस्था रखने, वोटर्स इन्फोर्मेशन स्लिप का निर्धारित तिथि तक वितरण करवाने, स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की समीक्षा की गई। तथा आवश्यक निर्देश दिए गए। निर्वाचन से संबंधित सभी प्रतिवेदन ससमय प्रेषित करने का सभी को निर्देश दिया गया।

    अभी नहीं कटा है एक भी एनआर

    जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में चुनाव होने वाला है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। अलग-अलग विधानसभा के लिए बनाए गए रिटर्निंग आफिसर (आरओ) के यहां एनआर कटेगी। उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने का समय 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक तय किया गया है। सभी निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारी व उनके नामांकन कोषांग को नाम निर्देशन प्रपत्र भरने के संबंध में जानकारी दे दी गई है। द्वितीय चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्तूबर को निर्गत होने के बाद कोई अभ्यर्थी व उसका प्रस्तावक निर्वाची पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।

    नामांकन पत्र एनआइए एक्ट में वर्णित अवकाश को छोड़कर 20 अक्तूबर तक दाखिल किया जा सकता है। समान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नामांकन के लिए 10 हजार व अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पांच हजार रुपये की एनआर कटानी होगी। राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों का एक-एक प्रस्तावक व स्वतंत्र अभ्यर्थियों को 10-10 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ेगी। जिस विधानसभा क्षेत्र से अभ्यर्थी नामांकन करेंगे, प्रस्तावक को उसी विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए।

    अभ्यर्थी की उम्र संवीक्षा की तिथि को कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि अपराधिक है, तो उन्हें अपना अपराधिक चरित्र प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में कम से कम तीन बार प्रकाशित करना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी व कोषांग के कर्मियों से कहा गया कि नामांकन निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील भाग होता है, जिसके लिए सभी लोगों को नियमों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए और सभी लोगों को नामांकन पत्र उपलब्ध कराते हुए स्वयं उसे भरने व कार्य में होने वाले कठिनाइयों का समाधान करना है।