Bihar Chunav 2025: नीतीश ने कर दिया राफ-साफ, गोपाल मंडल या बुलो मंडल, किसको मिलेगा टिकट? जानें विस्तार से

संजय सिंह, भागलपुर। Bihar Chunav 2025, Bihar Elections 2025 जदयू विधायक गोपाल मंडल के तेवर रविवार को अचानक बदल गए। दो दिन पहले तक जहां वे पार्टी से नाराज होकर इस्तीफे की धमकी दे रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उनका रुख नरम पड़ गया। उन्होंने कहा, हम जदयू में हैं, पार्टी में ही रहेंगे, टिकट का बंटवारा कल होगा।

दरअसल, गोपाल मंडल की नाराजगी की जड़ में टिकट कटने की आशंका थी। पार्टी नेतृत्व उनसे खफा बताया जा रहा था, क्योंकि वे लगातार विवादित और उटपटांग बयान देते रहे हैं। कई मौकों पर उनके बयानों ने पार्टी को असहज स्थिति में डाल दिया था। यही कारण है कि इस बार उनके टिकट पर तलवार लटकती दिख रही थी। इसी बीच राजद छोड़ जदयू में आये पूर्व सांसद बुलो मंडल की एंट्री ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी।

यह चर्चा तेज हो गई कि जदयू बुलो मंडल को गोपाल मंडल की ही विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस खबर ने गोपाल मंडल की बेचैनी और बढ़ा दी। उन्होंने शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर खुले तौर पर बयान दिया था कि अगर मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिलेंगे तो वे इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि कई दिनों से वह मुख्यमंत्री से मिलने का इंतजार कर रहे थे।

हालांकि रविवार को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई तो माहौल बदल गया। करीब आधे घंटे चली मुलाकात के बाद गोपाल मंडल का अंदाज एकदम अलग था। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं, पार्टी जो फैसला करेगी, वही मंजूर होगा। अब उनके चेहरे पर पहले जैसी तल्खी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। जदयू के अंदरखाने यह माना जा रहा है कि सीएम से बातचीत में गोपाल मंडल को किसी न किसी रूप में भरोसा दिलाया गया है। फिलहाल उन्होंने पार्टी लाइन पर लौटने के संकेत दिए हैं।