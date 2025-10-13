Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Chunav 2025: नीतीश ने कर दिया राफ-साफ, गोपाल मंडल या बुलो मंडल, किसको मिलेगा टिकट? जानें विस्तार से

    By Sanjay Singh Edited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:09 AM (IST)

    Bihar Chunav 2025: लंबे समय से गर्म चल रहे गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल के तेवर रविवार को एकाएक बदल गए। दो दिन पहले तक जहां वे पार्टी से इस्तीफे की धमकी दे रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उनका रुख एकदम से नरम पड़ गया। उन्होंने कहा कि हम जदयू में हैं, पार्टी में ही रहेंगे, टिकट का बंटवारा सोमवार को होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar Chunav 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जदयू विधायक गोपाल मंडल का तेवर नरम पड़ गया।

    संजय सिंह, भागलपुर। Bihar Chunav 2025, Bihar Elections 2025 जदयू विधायक गोपाल मंडल के तेवर रविवार को अचानक बदल गए। दो दिन पहले तक जहां वे पार्टी से नाराज होकर इस्तीफे की धमकी दे रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उनका रुख नरम पड़ गया। उन्होंने कहा, हम जदयू में हैं, पार्टी में ही रहेंगे, टिकट का बंटवारा कल होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, गोपाल मंडल की नाराजगी की जड़ में टिकट कटने की आशंका थी। पार्टी नेतृत्व उनसे खफा बताया जा रहा था, क्योंकि वे लगातार विवादित और उटपटांग बयान देते रहे हैं। कई मौकों पर उनके बयानों ने पार्टी को असहज स्थिति में डाल दिया था। यही कारण है कि इस बार उनके टिकट पर तलवार लटकती दिख रही थी। इसी बीच राजद छोड़ जदयू में आये पूर्व सांसद बुलो मंडल की एंट्री ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी।

    यह चर्चा तेज हो गई कि जदयू बुलो मंडल को गोपाल मंडल की ही विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस खबर ने गोपाल मंडल की बेचैनी और बढ़ा दी। उन्होंने शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर खुले तौर पर बयान दिया था कि अगर मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिलेंगे तो वे इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि कई दिनों से वह मुख्यमंत्री से मिलने का इंतजार कर रहे थे।

    हालांकि रविवार को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई तो माहौल बदल गया। करीब आधे घंटे चली मुलाकात के बाद गोपाल मंडल का अंदाज एकदम अलग था। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं, पार्टी जो फैसला करेगी, वही मंजूर होगा। अब उनके चेहरे पर पहले जैसी तल्खी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। जदयू के अंदरखाने यह माना जा रहा है कि सीएम से बातचीत में गोपाल मंडल को किसी न किसी रूप में भरोसा दिलाया गया है। फिलहाल उन्होंने पार्टी लाइन पर लौटने के संकेत दिए हैं।

    अब सबकी नजर सोमवार पर टिकी है, जब टिकट बंटवारे की घोषणा होगी। तब यह तय होगा कि गोपाल मंडल का टिकट बचता है या बुलो मंडल के नाम पर मुहर लगती है। फिलहाल, सीएम से मुलाकात के बाद गोपाल मंडल का तेवर बता रहा है कि फिलहाल वे संघर्ष नहीं, संतुलन की राह पर हैं।