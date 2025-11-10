Bihar Chunav 2025: कलहगांव में निर्दलीय प्रत्याशी के घर पर फायरिंग, खंजरपुर में भिड़े समर्थक 

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में भागलपुर के खंजरपुर इलाके में रविवार देर रात दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। बताया जाता है कि एक प्रत्याशी के समर्थक मोहल्ले में प्रचार कर रहे थे, तभी किसी ने छत से ईंट फेंक दी, जो एक कार्यकर्ता को जा लगी। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई।

सूचना पर जोगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी लोग अपने-अपने घर लौट चुके थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की। थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि एक पक्ष के चार घायल समर्थक थाने पहुंचे थे, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। दूसरे पक्ष से भी शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, जांच की जा रही है।

कहलगांव के निर्दलीय प्रत्याशी के घर के बाहर फायरिंग कहलगांव विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रामचंद्र मंडल के घर के बाहर फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। दो राउंड फायरिंग करने का आरोप रामचंद्र मंडल ने लगाते हुए कहा कि उन्हें पहले भी धमकी दी गई थी।