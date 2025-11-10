Bihar Chunav 2025: कलहगांव में निर्दलीय प्रत्याशी के घर पर फायरिंग, खंजरपुर में भिड़े समर्थक
बिहार में 2025 के चुनाव के मद्देनज़र, कलहगांव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के घर पर गोलीबारी हुई है, जिससे इलाके में दहशत है। वहीं, खंजरपुर में समर्थकों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने दोनों जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज़ है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में भागलपुर के खंजरपुर इलाके में रविवार देर रात दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। बताया जाता है कि एक प्रत्याशी के समर्थक मोहल्ले में प्रचार कर रहे थे, तभी किसी ने छत से ईंट फेंक दी, जो एक कार्यकर्ता को जा लगी। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई।
सूचना पर जोगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी लोग अपने-अपने घर लौट चुके थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की।
थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि एक पक्ष के चार घायल समर्थक थाने पहुंचे थे, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। दूसरे पक्ष से भी शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, जांच की जा रही है।
कहलगांव के निर्दलीय प्रत्याशी के घर के बाहर फायरिंग
कहलगांव विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रामचंद्र मंडल के घर के बाहर फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। दो राउंड फायरिंग करने का आरोप रामचंद्र मंडल ने लगाते हुए कहा कि उन्हें पहले भी धमकी दी गई थी।
निर्दलीय प्रत्याशी ने एक दल विशेष के कार्यकर्ताओं पर घर के बाहर गोली चलाने का आरोप लगाया है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी गोली चलाने वालों में किसी को पहचान नहीं सके हैं। घटना को लेकर घोघा थाने में आवेदन दे दिया है।
थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने गोली चलाए जाने की घटना से हालांकि इनकार किया है। पुलिस टीम बताए गए घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ की लेकिन किसी ने गोली चलाए जाने की घटना से इनकार किया है।
उधर घटना को लेकर कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जो यह कहते मिले कि गोली फायरिंग की आवाज उन्हें सुनाई दी थी। लेकिन पुलिस टीम जब बताए गए घटनास्थल पर पहुंची तो उनके सामने आकर बयान नहीं दिया।
जिस दल विशेष के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी समर्थकों पर आरोप लगाया गया है, उस दल के कार्यकर्ताओं ने मनगढ़ंत घटना बताया है।
यह भी पढ़ें- छह सीटों पर ‘साथी बनाम साथी’ की जंग, दूसरे चरण के मतदान में दिखेगा बड़ा राजनीतिक संग्राम
यह भी पढ़ें- Bihar Politics: दूसरे चरण में 44 सीटों पर जदयू के प्रत्याशी, विरासत की राजनीति पर फोकस
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।