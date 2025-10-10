Language
    बिहार चुनाव 2025: सी-विजिल पर आचार संहिता से जुड़ी शिकायतों का 100 मिनट में होगा समाधान

    By Abhishek Prakash Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:30 PM (IST)

    भागलपुर में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने सी-विजिल ऐप लॉन्च किया है, जिससे आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत करना आसान हो गया है। कोई भी नागरिक उल्लंघन का सबूत फोटो, वीडियो के रूप में अपलोड कर सकता है, जिस पर 100 मिनट में कार्रवाई होगी। कंट्रोल रूम से 72 कर्मचारी निगरानी रख रहे हैं। जिले में अब तक 14 शिकायतें दर्ज हुई हैं।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आचार संहिता लगने के बाद जिले में इसकी गहन निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी आचार संहिता के मामले का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। ऐसे में अब इसकी शिकायत करना आसान हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा इसके लिए सी-विजिल ऐप को लॉन्च किया गया है।

    इस एप पर चुनाव की घोषणा के दिनांक से मतदान दिवस तक शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायतें अपलोड की जा सकती हैं। कोई भी नागरिक कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ देखता है तो उससे संबंधित फोटो, वीडियो, ऑडियो व अन्य साक्ष्य रिकॉर्ड करके इस पर अपलोड कर सकता है। ऐप में शिकायत के बाद 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

    कंट्रोल रूम में तीन शिफ्ट में 72 कर्मी कर रहे काम

    आचार संहिता (एमसीसी) को लेकर सी- विजिल एप पर निगरानी रखी जा रही है। समीक्षा भवन में बनी कंट्रोल रूम से चुनाव की हर गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए तीन शिफ्ट में कर्मी लगाए गए हैं। जिले में कुल 72 कर्मचारी और पदाधिकारी लगाए गए हैं।

    प्रत्येक विधानसभा में 9-9 कर्मचारियों और पदाधिकारियों शामिल हैं। इसमें विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल उड़नदस्ता टीम है। जिसमें एक फील्ड यूनिट में उड़नदस्ता, स्थैतिक निगरानी टीम, रिजर्व टीम आदि होते हैं। प्रत्येक फील्ड यूनिट में एक जीआईएस आधारित मोबाइल एप्लीकेशन होगा, जिसे सी- विजिल इंवेस्टिगेटर' कहा जाता है।

    इससे फील्ड यूनिट जीआईएस संकेतों और नेविगेशन तकनीक का अनुसरण करके सीधे लोकेशन पर पहुंचती है और कार्रवाई करती है। अभी सी- विजिल एप पर जिले में 14 शिकायतें अपलोड दिख रही हैं। इसमें अंतिम बार बुधवार को 2 शिकायतें अपलोड की गई हैं।