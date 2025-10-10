बिहार चुनाव 2025: सी-विजिल पर आचार संहिता से जुड़ी शिकायतों का 100 मिनट में होगा समाधान

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आचार संहिता लगने के बाद जिले में इसकी गहन निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी आचार संहिता के मामले का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। ऐसे में अब इसकी शिकायत करना आसान हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा इसके लिए सी-विजिल ऐप को लॉन्च किया गया है।

इस एप पर चुनाव की घोषणा के दिनांक से मतदान दिवस तक शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायतें अपलोड की जा सकती हैं। कोई भी नागरिक कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ देखता है तो उससे संबंधित फोटो, वीडियो, ऑडियो व अन्य साक्ष्य रिकॉर्ड करके इस पर अपलोड कर सकता है। ऐप में शिकायत के बाद 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

कंट्रोल रूम में तीन शिफ्ट में 72 कर्मी कर रहे काम आचार संहिता (एमसीसी) को लेकर सी- विजिल एप पर निगरानी रखी जा रही है। समीक्षा भवन में बनी कंट्रोल रूम से चुनाव की हर गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए तीन शिफ्ट में कर्मी लगाए गए हैं। जिले में कुल 72 कर्मचारी और पदाधिकारी लगाए गए हैं।

प्रत्येक विधानसभा में 9-9 कर्मचारियों और पदाधिकारियों शामिल हैं। इसमें विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल उड़नदस्ता टीम है। जिसमें एक फील्ड यूनिट में उड़नदस्ता, स्थैतिक निगरानी टीम, रिजर्व टीम आदि होते हैं। प्रत्येक फील्ड यूनिट में एक जीआईएस आधारित मोबाइल एप्लीकेशन होगा, जिसे सी- विजिल इंवेस्टिगेटर' कहा जाता है।