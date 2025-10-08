Bihar Elections: बीच चुनाव नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला... इस युवा नेता को JDU में दी बड़ी जिम्मेवारी
Bihar Elections बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आगाज के बीच युवा अध्यक्ष पद की जंग खत्म करते हुए दीपक चौहान को भागलपुर महानगर अध्यक्ष बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार चुनाव 2025 में पार्टी को मजबूती देने के लिए यह फैसला किया।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Elections जदयू महानगर के युवा अध्यक्ष पद को लेकर कई महीनों से चल रही खींचतान आखिरकार थम गई। लंबे इंतजार और अंदरूनी समीकरणों के बीच युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने दीपक चौहान को भागलपुर महानगर का नया युवा जिलाध्यक्ष मनोनीत कर दिया है।इस घोषणा के साथ ही संगठन के भीतर चली आ रही गुटबाज़ी पर विराम लग गया। बताया जाता है कि महानगर अध्यक्ष संजय शाह और जिलाध्यक्ष बिपिन बिहारी सिंह के बीच इस पद को लेकर महीनों से रस्साकशी चल रही थी।
जिलाध्यक्ष बिपिन सिंह जहां संजीव चंद्रवंशी के नाम पर अड़े थे, वहीं संजय शाह अपने करीबी दीपक चौहान को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत झोंके हुए थे। स्थिति तब और पेचीदा हो गई जब दोनों के बीच सहमति न बनने पर तीसरे विकल्प के रूप में दीपक यादव का नाम भी चर्चा में आया। लेकिन अंततः संजय शाह गुट ने रणनीतिक बढ़त बनाई और उनके प्रस्तावित नाम दीपक चौहान पर मुहर लग गई।
प्रदेश युवा जदयू अध्यक्ष नीतीश पटेल द्वारा जारी पत्र में चौहान की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की गई है। इस फैसले को राजनीतिक हलकों में इसे संजय शाह की संगठनात्मक पकड़ और प्रभाव की स्पष्ट जीत के रूप में देखा जा रहा है। शाह लंबे समय से महानगर इकाई को सक्रिय और एकजुट बनाए रखने में जुटे रहे हैं।
दीपक चौहान के अध्यक्ष बनते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उनके समर्थकों ने इसे युवा नेतृत्व के सशक्तिकरण की दिशा में कदम बताया। चौहान ने जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि वे संगठन को बूथ स्तर तक मज़बूत करेंगे और युवाओं को पार्टी की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेंगे। नए अध्यक्ष के मनोनयन पर सांसद अजय मंडल, पूर्व राज्यसभा सदस्य कहकशां परवीन, जिला नागरिक परिषद के सदस्य राकेश ओझा, सूड्डू साई और दीपक सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी।
