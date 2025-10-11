Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में ये बनेंगे प्रत्याशियों के भाग्यविधाता, यहां 40 से 50 साल के सर्वाधिक मतदाता

नवनीत मिश्र, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अगले एक-दो दिनों में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। इसके बाद नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। भागलपुर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों भागलपुर, सुल्तानगंज, बिहपुर, कहलगांव, पीरपैंती, नवगछिया और गोपालपुर में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में 40 से 89 वर्ष के मतदाता प्रत्याशियों के भाग्यविधाता बनेंगे। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता 40 से 49 वर्ष के हैं। इस आयु वर्ष के 81293 मतदाता जिसके पक्ष में मतदान करेंगे, उनकी जीत पक्की होगी। इसके बाद 50 से 59 वर्ष के मतदाता हैं। इस आयु वर्ग के 51253 मतदाता हैं। 60 से 69 वर्ष के 32877 मतदाता हैं। 70 से 79 वर्ष के 16503 व 80 से 89 वर्ष के 5161 मतदाता हैं।

भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 7798 है। 20 से 29 वर्ष के 61744 व 30 से 39 वर्ष के 86982 मतदाता हैं। 90 से 99 वर्ष के 490 व 100 से 109 वर्ष के 48 मतदाता हैं। 18 से 19 व 20 से 29 वर्ष के सर्वाधिक मतदाता कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में है। 10 से 19 वर्ष के 7842 व 20 से 29 वर्ष के 80012 मतदाता हैं। 30 से 39 वर्ष के सर्वाधिक मतदाता पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में 105770 है। बुजुर्ग मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में है। 90 से 99 के 693 व



100 से 109 वर्ष के 99 मतदाता हैं। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में 30 से 39 वर्ष के 92875, 40 से 49 वर्ष के 72829, 50 से 59 वर्ष के 42936, 60 से 69 वर्ष के 28279, 70 से 79 वर्ष के 13892, 80 से 89 वर्ष के 3555, 90 से 99 वर्ष के 529, 100 से 109 वर्ष के 55 मतदाता हैं। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 वर्ष के 7634, 20 से 29 वर्ष के 75892, 40 से 49 वर्ष के 75925, 50 से 59 वर्ष के 39289, 60 से 69 वर्ष के 22992, 70 से 79 वर्ष के 11343, 80 से 89 वर्ष के 2281, 90 से 99 वर्ष के 331, 100 से 109 वर्ष के 25, 110 से 119 वर्ष के एक व 120 वर्ष के एक मतदाता हैं।



सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 वर्ष के मतदाता 6683, 20 से 29 वर्ष के 65395, 30 से 39 वर्ष के 82553, 40 से 49 वर्ष के 74408, 50 से 59 वर्ष के 41736, 60 से 69 वर्ष के 25850, 70 से 79 वर्ष के 14394, 80 से 89 वर्ष के 4319 मतदाता हैं। 20 से 49 वर्ष के मतदाता इस साल सभी विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक की भूमिका में रहेंगे।