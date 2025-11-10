Bihar Election: कुशवाहा को मिला सहनी का साथ, कहलगांव में कांग्रेस को डर नहीं; लोकतंत्र की होगी जीत

जागरण संवाददाता भागलपुर। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा को सहनी समाज एवं वीआइपी पार्टी का समर्थन मिला। इस सफलता पर उन्होंने कहा कि “कहलगांव में डर नहीं, लोकतंत्र की जीत होगी”। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कहलगांव विधानसभा में महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा ने एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता आयोजित की। उसमें उन्होंने क्षेत्र के तमाम गंभीर मुद्दों पर अपनी स्पष्ट और जनमुखी दृष्टि रखी तथा अपने विज़न को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया।

उन्होंने इस संघर्ष और बदलाव की लड़ाई में कांग्रेस का साथ देने के लिए सहनी समाज और मुकेश सहनी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह समर्थन सामाजिक न्याय, समानता और विकास की राजनीति को मज़बूती देगा। सनोखर को प्रखंड बनाने का संकल्प प्रवीण सिंह कुशवाहा ने अपने विकास एजेंडे को साझा करते हुए कहा कि सनोखर को प्रखंड का दर्जा दिलाना उनकी प्राथमिकता सूची में है। उसके प्रखंड बनन से ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचेगा।

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता उन्होंने कहलगांव की महिलाओं को बदलाव का प्रतीक बताते हुए उनके सम्मान व सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि कहलगांव की माताओं और बहनों को सुरक्षा और सम्मान देना उनका कर्तव्य है। महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना किसी समाज का विकास अधूरा है।

डरिए मत मैं आपके साथ हूं प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ ताकतें डर और भय का माहौल पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन जनता को वैसी ताकतों से डरने की ज़रूरत नहीं है। वह कहलगांव में किसी भी तरह का डर और भय का माहौल स्थापित नहीं होने देंगे।