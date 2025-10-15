Bihar Chunav 2025: आपके सोशल मीडिया हैंडल की हो रही निगरानी, बिहार चुनाव पर कुछ लिखने से पहले पढ़ें ये पाठ...

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Election 2025, Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्ण चुनाव संपन्न कराने की तैयारी को लेकर जिला अतिथिगृह के सभागार में बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, भागलपुर और नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के व्यय प्रेक्षक अजय डोके व सुल्तानगंज एवं कहलगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के व्यय प्रेक्षक अभिनव डूडी की संयुक्त अध्यक्षता में व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग की बैठक की गई। बैठक में नगर आयुक्त शुभम कुमार, राज्जकर आयुक्त संजीत कुमार, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक विधि-व्यवस्था मोहम्मद अयूब की उपस्थिति में सहायक व्यय प्रेक्षक, वीएसटी, वीवीटी को अच्छे तरीके से काम करने का निर्देश दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फ्लाइंग स्क्वायड टीम (एफएसटी) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) के साथ बैठक करते हुए उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि आप में कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति निहित है। इसलिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें, जांच के दौरान कैमरामैन को जरूर रखें ताकि साक्ष्य सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान किसी को परेशान नहीं करना है, यदि उनके पास रकम का साक्ष्य है, तो उनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए उनके मार्गदर्शन प्राप्त उन्हें जाने देना है। यदि आपको किसी बात पर संशय हो तो अपने वरीय पदाधिकारी से तुरंत संपर्क करेंगे।

उन्होंने कहा कि हमारा मोबाइल नंबर 24 घंटे कार्यरत रहेगा। अभिनव डूडी ने कहा कि हम लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं। इसलिए चेकिंग के दौरान भाषा और कार्यशैली में शालीनता रहनी चाहिए। बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि सभी को अपने कर्तव्य निष्पादन के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी ने वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, पुलिस अधीक्षक नवगछिया प्रेरणा कुमार की उपस्थिति में व्यय प्रेक्षक अजय डोके के साथ कार्यालय कक्ष में बैठक की।

बैठक में चुनाव के दौरान अवैध राशि लेकर चलने, अवैध सामग्री की आवाजाही पर रोक तथा 10 लाख रुपये से अधिक की राशि के लेनदेन पर नजर रखने को लेकर आयकर पदाधिकारी, सीमा शुल्क पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, वाणिज्य कर पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। वही सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर चुनाव से संबंधित प्रचार प्रचार, पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए कहा गया।

मीडिया सेल के नोडल पदाधिकारी-सह-संयुक्त निदेशक जन संपर्क को सोशल मीडिया की सतत निगरानी करने का निर्देश दिया गया। पूर्वाहन 10 बजे से 11 तक व्यय प्रेक्षक से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। अजय डोके का बेसिक दूरभाष संख्या-0641-2422088 एवं मोबाइल संख्या-8986497144 है। अभिनव डूडी का बेसिक दूरभाष संख्या 0641-2422089 एवं मोबाइल संख्या-8986550743 है। दोनों व्यय प्रेक्षकों का ईमेल आईडी- observercellbgp@gmail.com है।



व्यय प्रेक्षक ने एमसीएमसी कोषांग का किया निरीक्षण

भारत निर्वाचन आयोग के व्यय प्रेक्षक अजय डोके द्वारा भागलपुर मीडिया सेंटर में संचालित एमसीएमसी कोषांग का निरीक्षण किया गया। मीडिया कोषांग एमसीएमसी कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि लैपटाप के माध्यम से कार्यपालक सहायकों द्वारा सोशल मीडिया चैनल एवं सोशल मीडिया हैंडल की सतत निगरानी की जा रही है। टीवी के माध्यम से भी इलेक्ट्रानिक चैनलों की निगरानी की जा रही है।