Bihar Election 2025 Voting: भागलपुर में मतदान शुरू, नाथनगर, सुल्तानगंज, कहलगांव, गोपालपुर, बिहपुर और पीरपैंती में वोटिंग

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 2 Polls latest News बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भागलपुर में मतदान शुरू हो गया है। यहां मंगलवार को सुबह सात बजे से मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। चुनाव को लेकर अंतरराज्यीय सीमा को सील किया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश चुनाव समाप्ति तक भागलपुर में प्रतिबंधित है। जिले की सीमा पर सघन जांच की जा रही है।

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन एक अभ्यर्थी को अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति दी गई है। अभ्यर्थी ने अपना बूथ मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के बाहर बनाया है।11 नवंबर को प्रातः 5:30 बजे से माक पोल शुरू हुआ। सभी अभ्यर्थी अपने पोलिंग एजेंट को इसमें भाग लेने के लिए निर्देशित करेंगे। 5:45 बजे तक यदि कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचता है तो माक पोल उनकी अनुपस्थिति में ही प्रारंभ कर दी जाएगी। इवीएम सिलिंग के क्रम में अभ्यर्थी अपना सील भी लगा सकते हैं।

मतदान समाप्ति के उपरांत पोलिंग एजेंट फार्म 17सी की प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं। मतगणना के दौरान काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति विधानसभावार टेबलवार (14), आरओ टेबल एवं डाक मतपत्र के पांच टेबल पर किया जाना है। जिसके लिए 11 नवंबर को पांच बजे अपराह्न तक फाम 18 में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया जा सकता है।

ईवीएम की मतगणना 14 नवंबर को आठ बजे पूर्वाह्न से पालिटेक्निक व महिला आईटीआई में प्रारंभ होगी। बिहपुर, गोपालपुर और सुल्तानगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना महिला आईटीआई में तथा शेष चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना राजकीय पालिटेक्निक बरारी में की जाएगी। ईवीएम की सेेकेंड लास्ट राउंड की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती पूर्ण होने के उपरांत ही की जाएगी। पांव-पांच वीवी पैट के पर्ची की गिनती का मिलान संबंधित ईवीएम की गिनती से की जाएगी।

पोलिंग व काउंटिंग एजेंट द्वारा मोबाइल एवं शस्त्र आदि लेकर जाना वर्जित है। विधि व्यवस्था एवं आदर्श आचार संहिता के संधारण के लिए 90 स्टेटिक सर्विलांस टीम, 23 फ्लाइंग स्क्वायड टीम, 302 सेक्टर पदाधिकारी सत वीडियो भिविंग टीम एवं सात वीडियो सर्वेलेंस टीम तथा आठ सहायक व्यय प्रेक्षक बनाए गए हैं। मतदान कर्मियों को डिस्पैच करने के लिए छह डिस्पैच सेंटर, मतगणना के लिए दो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। एमसीसी के अंतर्गत की आठ कार्रवाई से भी अवगत कराया।

सामान्य मतदान केंद्र 1489, क्रिटिकल भवनों की संख्या 651 संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी रहेगी। इन मतदान केंद्रों पर सेना के जवान रहेंगे। जिले में सबसे अधिक मतदान केंद्र पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में 438 है। सबसे अधिक संवेदनशील मतदान केंद्र भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में 111 है। सबसे अधिक असंवेदनशील मतदान केंद्र सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 182 है। सामान्य मतदान केंद्र सबसे अधिक 370 पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में है। सबसे अधिक मतदान केंद्र का भवन कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में है। क्रिटिकल भवनों की सबसे अधिक संख्या बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में है। नन क्रिटिकल भवनों की सबसे अधिक संख्या कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में है। जिले के 1296 भवनों में 2686 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 461 मतदान केंद्र संवेदनशील है। 736 मतदान केंद्र अतिसंवेदनशील है। 1197 मतदान केंद्र संवेदनशील व अतिसंवेदनशील है। सामान्य मतदान केंद्रों की संख्या 1489 है।