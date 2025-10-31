Bihar Chunav VOTE: वोटर मतदान के लिए कर सकते हैं 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों का उपयोग, जानिए विस्तार से

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Election 2025 Voting बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भागलपुर जिले के सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भागलपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, सुल्तानगंज, नाथनगर और बिहपुर में 11 नवंबर को मतदान होगा। यदि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो मतदान करने के लिए अपनी पहचान कायम करने के लिए इपिक आवश्यक है। यदि ईपिक उपलब्ध नहीं है तो बदले में 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपके पास इपिक है तो वैकल्पिक दस्तावेजों की कोई जरूरत नहीं होगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक व पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज फोटो के साथ, केंद्रीय, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक, लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आइडी कार्ड है।

कौशल किशोर मिश्र : विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान मतदान केंद्रों के नजदीक वाले मोहल्ले-टोले-गांवों में दबंगो की हलचल रोकने को सधी तैयारी की गई है। रेंज के भागलपुर, नवगछिया और बांका में मौजूद विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए वोटरों को धमका कर अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने को मजबूर करने। उन्हें प्रलोभन देने के किसी प्रयास को नाकाम करेगी। इसके लिए स्थानीय पुलिस के साथ पर्याप्त संख्या में अर्ध सैनिक बलों के जवानों को मतदान केंद्रों के इर्दगिर्द के मोहल्ले, टोले और गांवों में भ्रमणशील रहकर निगाह रखने को लगाया गया है। यानी अब मतदान केंद्रों के आसपास और नजदीकी आबादी वाले इलाके में वोटरों को कोई दबंग या अपराधी धमकी देकर दबाव बनाएगा। या उन्हें वोट के बदले नोट देगा तो ऐसे तत्वों को ऑन स्पॉट कार्रवाई करते हुए ऐसे तत्वों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज देगी।

बूथों के नजदीक आबादी वाले क्षेत्र में दबंगों की हलचल रोकेगी पुलिस इसके लिए मतदान केंद्रों के आसपास के आबादी वाले इलाके में स्थानीय पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के जवानों की संयुक्त टीम पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पैनी नजर रखेगी। किसी मतदान केंद्र या क्षेत्र से वोटरों को धमकाने, प्रलोभन देने की शिकायत आने पर तत्काल भ्रमणशील टीम उक्त सूचना का सत्यापन करते हुए त्वरित कार्रवाई करेगी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने की दिशा में जिलों के सभी पुलिस अधीक्षकों को इस आशय का निर्देश दिया है। रेंज आइजी विवेक कुमार ने भागलपुर, नवगछिया और बांका के पुलिस अधीक्षकों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने की दिशा में सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है। जिसको लेकर तीनों जगहों पर इस चुनाव में सधी तैयारी कर ली गई है।

रेंज के सभी थानों में दिए गए अर्धसैनिक बलों के जवान रेंज के भागलपुर, नवगछिया और बांका जिले के सभी थानों में अर्ध सैनिक बलों के जवान मुहैया करा दिए गए हैं। जिनके साथ स्थानीय पुलिस वाहनों की तलाशी, छापेमारी और विशेष अभियान चलाना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रभावित करने की संभावना वाले दागियों पर कार्रवाई शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए की कवायद जिलाधिकारी-एसपी के निर्देश पर शुरू कर दिया गया है। निष्पक्ष चुनाव कराने में बाधा बनने की संभावना वाले दागियों की पहचान कर उनके विरुद्ध पुलिस टीम कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसके लिए सीसीए लगाने, जिला बदर कर दूसरे जिले के दूर दराज वाले थानों में रोज सदेह उपस्थिति दर्ज कराया जा रहा है। मतदान के दिन इलाके के उन दबंगों, सफेदपोशों पर पुलिस टीम पैनी नजर रखते हुए कार्रवाई करेगी जो किसी न किसी प्रत्याशी से उपकृत हो उनके पक्ष में मतदाताओं पर उनके पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाते रहे हैं। उन्हें प्रलोभन देते रहे हैं।