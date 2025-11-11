Language
    Bihar Election 2025: मतदान प्रतिशत अपलोड करने के लिए मिलेंगे 20 मिनट, रिजल्ट वाले दिन क्या-क्या होगा?

    By Navaneet Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:18 PM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदान के बाद मतदान प्रतिशत अपलोड करने के लिए कर्मियों को 20 मिनट का समय मिलेगा। परिणाम के दिन सुरक्षा कड़ी रहेगी और मतगणना प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जाएगी, ताकि परिणाम जल्द घोषित किए जा सकें।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत ने मतदान पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

    यह ब्रीफिंग भागलपुर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें बिहपुर और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान कर्मियों के साथ-साथ सुल्तानगंज और भागलपुर विधानसभा के मतदान पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया।

    ब्रीफिंग में चुनाव सामग्री और ईवीएम प्राप्त करने के दौरान ध्यान देने वाली बातों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार मतदान केंद्रों के लिए बड़े वाहनों का उपयोग किया जाएगा, जिससे मतदान कर्मी एक साथ यात्रा कर सकें।

    उन्होंने कहा कि मतदान के बाद सभी कर्मियों को एक साथ लौटने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, डिस्पैच सेंटर पर डीजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, जिससे पेट्रोल पंप पर लंबी कतारों से बचा जा सके।

    मतदान केंद्रों पर साफ-सफाई की व्यवस्था की गई है और यदि किसी प्रकार की कमी होती है, तो वहां मौजूद सहायता टीम मदद करेगी। मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय और बिजली की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। गांव की आशा और सेविका को वालेंटियर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो मतदाताओं की पहचान में सहायता करेंगी। इसके अलावा, रसोइया भी उपस्थित रहेगा, जो मतदान कर्मियों के लिए चाय, नाश्ता और भोजन का प्रबंध करेगा।

    मतदान केंद्र पर पहुंचते ही मतदान कर्मियों को वहां की व्यवस्था का आकलन करना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रवेश और निकास द्वार स्पष्ट रूप से चिन्हित हों। पोलिंग पार्टी के बैठने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि वे वेब कास्टिंग कैमरे में दिखाई दे सकें। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल मतदाता और निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त अधिकारी तथा पुलिस बल रहेंगे, जबकि राजनीतिक दलों के सदस्य 100 मीटर दूर रहेंगे।

    मतदान के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सीआरपीएफ और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा, क्षेत्र में विभिन्न स्तर के दंडाधिकारी भी भ्रमण करेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय रहेगा। मतदान के दिन, 11 नवंबर को, सुबह चार बजे से तैयारी शुरू करनी होगी और 5:30 बजे माक पोल प्रारंभ करना होगा। मतदान सुबह सात बजे से शुरू होगा।

    पीठासीन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पीआरओ ऐप पर हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत और महिला-पुरुष मतदाताओं की संख्या अपलोड करें। इसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

    मतदान समाप्त होने के बाद, पोल्ड ईवीएम और संबंधित प्रपत्रों को बज्र गृह में जमा करना होगा। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है।