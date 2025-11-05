Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'लाल यानी लालू और टेन यानी राबड़ी और 9 बच्चे', सम्राट ने बताया लालटेन का नया मतलब

    By Madhbendra KumarEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:38 PM (IST)

    भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए 'लालटेन' शब्द का नया अर्थ बताया है। उन्होंने 'लाल' का मतलब लालू, 'टेन' का राबड़ी और '9 बच्चे' बताया। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में गरमाहट आ गई है। यह टिप्पणी लालू परिवार पर सीधा हमला मानी जा रही है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सम्राट चौधरी फाइल फोटो

    जागरण टीम, भागलपुर। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिलों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर तीखा प्रहार किया।

    उन्होंने कहा कि बिहार को पिछड़ेपन और भ्रष्टाचार की राजनीति से बाहर निकालने का समय आ गया है। कटिहार के कोढ़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लाल के बाद टेन यानी लालटेन, लाल का मतलब लालू और टेन का मतलब राबड़ी और उनके नौ बच्चे। पूरा परिवार मिलकर बना लालटेन।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लालू परिवार ने बिहार को अंधेरे में रखा

    उन्होंने कहा कि यह परिवारवाद ही बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। यह वही परिवार है जिसने 15 साल तक बिहार को अंधेरे में रखा। कभी चारा चोरी करते हैं, कभी अलकतरा पी जाते हैं और अब कहते हैं कि हमें 20 महीने दीजिए तो हर घर नौकरी देंगे।

    राहुल गांधी पर कसा तंज

    सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर भी हमला करते हुए कहा कि भारत को 55 साल लूटने वाली पंजा छाप पार्टी के नेता राहुल गांधी मखाना खेत में मौजा पहनकर उतरते हैं। क्या कोई किसान मोजा पहनकर खेत में जाता है? यही है उनकी दिखावे की राजनीति।

    उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और लालटेन वाले मिलकर बिहार को फिर से अंधेरे में धकेलना चाहते हैं, लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में कानून व्यवस्था और विकास को प्राथमिकता दी गई है।

    एनडीए ने महिला सशक्तिकरण में लिखा नया अध्याय

    पहले के समय में कोढ़ा और पूर्णिया से शाम तीन बजे के बाद कोई घर से नहीं निकल पाता था। आज रात में भी लोग सुरक्षित घूम सकते हैं। पूर्णिया के श्रीनगर में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए ने शिक्षा, सड़क और महिला सशक्तिकरण में नया अध्याय लिखा है।

    महिलाओं को दिए गए दस-दस हजार रुपये कभी वापस नहीं लिए जाएंगे। विपक्ष झूठा प्रचार कर जनता को भ्रमित कर रहा है। अररिया के रेणुग्राम में चौधरी ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि इस पार्टी ने देश को लूटा और गरीबों को ठगा।

    एक करोड़ नौकरियां और रोजगार देने की कही बात

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। एनडीए की जीत विकास, सम्मान और सुशासन की जीत होगी।

    भागलपुर के नवगछिया स्थित खरीक में सम्राट ने कहा कि एनडीए की सरकार बनी तो एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने के लिए लगाए उद्योग-धंधे जाएंगे।